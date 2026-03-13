◆なぜシゲルさんは岡山の「のぼり旗」会社を選んだのか？ 個人投資家が勝つための鉄則

「人生詰んだ」と絶望する40歳、小遣い月1万5000円のしがないサラリーマン。重いローンと教育費、冷え切った家庭に居場所を失った彼が拾ったのは、89歳の現役トレーダー・シゲルさんの古びた手帳だった。投資歴70年“投資の神様”から授かる、お金と人生を劇的に変える究極の授業。“小説形式”でスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』から、どん底からの逆転劇のノウハウを凝縮して解説する。

売る技術、買い続ける勇気

個人投資家として市場に向き合っていると、つい「利益が出ているうちに売ってしまおう」という守りの姿勢ばかりが強くなってしまうことはありませんか？ しかし、投資の世界には「売る技術」と同じくらい、あるいはそれ以上に大切な「買い続ける勇気」が存在します。

今回は、ベテラン投資家であるシゲルさんの視点を通じて、地味ながらも堅実な銘柄選びの真髄と、投資家が持つべき「在庫」の考え方について紐解いていきましょう。

投資は「在庫管理」と同じである

「売ってばっかりやと在庫がなくなるからな。たまには買っていかんとな」

そう言って、新しい銘柄を探し始めたシゲルさん。この言葉には、個人投資家が見落としがちな本質が隠されています。利益確定（利確）は投資の醍醐味ですが、すべてを現金化してしまうと、市場の成長という波に乗るための「商品（銘柄）」が手元から消えてしまいます。

投資を一つの事業として捉えるなら、銘柄は「在庫」です。適切なタイミングで仕入れ、育て、一部を利益に変えつつも、常に次の成長の芽を仕込んでおく。この「循環」を止めないことこそが、長期的な資産形成の鍵となります。

地味な業種にこそ「お宝」が眠っている

次にシゲルさんが目をつけたのは、「イタミアート」という聞き慣れない名前の企業でした。「名前からして兵庫県伊丹市の会社？」と勘違いしそうになりますが、実は岡山県に本社を置く、2024年に上場したばかりの新興企業です。

彼らが手掛けているのは、店頭で見かける「のぼり」や「横断幕」の制作です。

「のぼり……？ なんだか渋いですね」という声に対し、シゲルさんはこう断言します。

「せやな。世間的にはあまり知られてないけど、そういう会社のほうが株価にチャンスがあるもんや」

華やかなIT企業やAI関連銘柄に目が向きがちな昨今、のぼり旗のようなアナログで地味な商売は、多くの投資家の視界から外れがちです。しかし、店舗販促において「のぼり」は低コストで効果的な広告手段であり、根強い需要があります。派手さはないものの、着実にキャッシュを稼ぐ「堅実な商売」をしている企業は、実力に対して株価が割安に放置されていることが少なくありません。

