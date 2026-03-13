抜群スタイルに視線集中…韓国ゴルファー、脚線美際立つ純白ミニスカSHOT

韓国女子ゴルファー、キム・ソルビが美スタイル際立つミニスカウェア姿を披露した。

【写真】キム・ソルビ、深Vネックからチラ見えの貫録スタイル

キム・ソルビは最近、インスタグラムで数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、全身白で統一した清潔感のあるゴルフウェア姿で佇むキム・ソルビが写っている。長袖のポロシャツにミニスカートを組み合わせたコーディネートで、目鼻立ちの整ったビジュアルで女優さながらの雰囲気を醸している。

何より目が行くのはスタイルの良さで、タイト目なトップスから伝わるメリハリ感はさることながら、膝上20cmと思われるスカートからはスラリと伸びる美脚も披露。投稿には「芸能人ですか？」「私のお姫様」「グッドですね！」など絶賛のコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ソルビInstagram）

1995年4月7日生まれのキム・ソルビは、2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。ジャンプツアー（3部）やドリームツアー（2部）といった下部ツアーを中心にキャリアを積んできた実力派だ。

そんな彼女の名を一躍有名にしたのが、2020年の「ミス・コリア」ソウル本選出場だった。プロゴルファーとしては異例の挑戦ながら、「スポテイナー賞」を受賞。競技者としての芯の強さと、モデル並みのビジュアルを兼ね備えた存在として人気を博した。

また、近年はゴルファーとしての活動に加え、テレビ番組への出演も増加。SBS Golfのレッスン番組『シーっ！秘密だよ2』（原題）では、明るいキャラクターと的確なアドバイスで視聴者を魅了した。プロの技術と女性らしい感性をあわせ持つ“美しすぎるゴルファー”として、キム・ソルビは今もファンの心を掴み続けている。