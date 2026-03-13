【今夜のMステ】出演者＆歌唱曲！竹内涼真『ミュージックステーション』で初歌唱にHYは名曲「366日」を披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

3月13日21時からテレビ朝日系にて『ミュージックステーション』が放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

HY「366日（Official Duet ver.）」「Swing Swing Heart」

櫻坂46「The growing up train」

Da-iCE「TERMINAL」

竹内涼真「ラストチャンスサルベーション（ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』より）」

Travis Japan「陰ニモ日向ニモ」

M!LK「爆裂愛してる」

優里「世界が終わりました」

RIP SLYME「どON」「One」

※アーティスト名五十音順

■竹内涼真が主演ミュージカルの劇中歌を歌いあげる

竹内涼真が『Mステ』初歌唱。4月4日に開幕予定の主演ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』の劇中歌「ラストチャンスサルベーション」を共演キャスト陣とともに披露する。

1992年公開の映画『奇跡を呼ぶ男』を原作としたミュージカルで、ブロードウェイにも進出した、ゴスペル調のソウルフルなナンバーが物語を彩る作品。竹内は2021年以来、5年ぶり2作目のミュージカル出演で主演を務める。

『Mステ』初歌唱に竹内は「とにかく楽しみたい」と竹内。「チームみんなで僕らの作品の楽しさが伝わるように楽しみます。僕らのグルーヴ感に注目してください」と呼びかけた。

■HYが名曲「366日」をデュエットバージョンで披露

HYが6年ぶりに『Mステ』出演。2008年にリリースされた大ヒット曲「366日」のデュエットバージョンを披露する他、Hey! Say! JUMP伊野尾慧と松本穂香がW主演を務めるドラマ『50分間の恋人』の挿入歌で、新里英之（Vo、Gu）がドラマのために書き下ろした「Swing Swing Heart」を披露する。

「久しぶりの『Mステ』なので思いっきり楽しみたいです」と新里。2008年発表の5thアルバム『HeartY』に収録された切ない失恋ソングで、数多くのアーティストにカバーされ、幅広い層に愛され続けている「366日」の披露について名嘉俊は「HYの代表曲のひとつでもあるこの曲を、愛を込めて届けます」、仲宗根泉は「この曲は何度も歌ってきていますが、『Mステ』は久しぶりなので、ぜひドラムやベースに注目してください」、許田信介は「いろんな方が、歌って寄り添い、育ててくれた名曲なので、その当時を思い出して観て聴いていただけたらと思います」とコメントを寄せている。

また、「Swing Swing Heart」については「恋をしたときに揺れ動く気持ちを表現したジェスチャーダンスをサビでやります。簡単なので見ている皆さまにもやってほしいです」と新里。仲宗根も「普段はあまり歌わない裏声をベースに歌っているので、初見はHYとは思わない方も多いと思いますが、それがまたいいので聴いてください」と呼びかけた。

■RIP SLYMEが活動休止前最後のテレビ出演

3月22日をもって活動を休止するRIP SLYMEが最後のテレビ出演。5人での活動再開後初となるシングル「どON」と、2001年リリースの名曲で“人それぞれの人生の大切さや、人とのつながり・共有の大切さ”を等身大の言葉で届ける楽曲「One」を『Mステ』で25年ぶりに披露する。

この他、櫻坂46は二期生の藤吉夏鈴がセンターを務める新曲「The growing up train」を。Da-iCEは１月14日リリースのアルバム収録の表題曲「TERMINAL」をパフォーマンス。Travis Japanは七五三掛龍也が出演するオシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の挿入歌「陰ニモ日向ニモ」をテレビ初披露する。

そして、M!LKはBillboard JAPAN Hot 100で総合首位を獲得し、SNS総再生回数はリリースから約2週間で1億回を突破した「爆裂愛してる」を。そして優里は竹内涼真主演ドラマ『再会～Silent Truth～』の主題歌「世界が終わりました」を竹内本人が見守るなか、テレビ初披露する。

※メイン写真は竹内涼真

■番組情報

テレビ朝日『ミュージックステーション』

03/13（金）21:00～

出演：タモリ、鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）

出演アーティスト：HY、櫻坂46、Da-iCE、竹内涼真、Travis Japan、M!LK、優里、RIP SLYME

■【画像】番組MCのタモリと鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）

■【画像】『ミュージックステーション』のロゴ

■関連リンク

『ミュージックステーション』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/music/