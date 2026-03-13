日経225先物：13日夜間取引終値＝710円安、5万3510円
13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比710円安の5万3510円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万4452.96円に対しては942.96円安。出来高は1万6739枚だった。
TOPIX先物期近は3603ポイントと前日比15ポイント安、TOPIX現物終値比46.85ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53510 -710 16739
日経225mini 53510 -705 253799
TOPIX先物 3603 -15 21578
JPX日経400先物 32660 -40 3157
グロース指数先物 732 -2 1350
東証REIT指数先物 売買不成立
