　13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比710円安の5万3510円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万4452.96円に対しては942.96円安。出来高は1万6739枚だった。

　TOPIX先物期近は3603ポイントと前日比15ポイント安、TOPIX現物終値比46.85ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53510　　　　　-710　　　 16739
日経225mini 　　　　　　 53510　　　　　-705　　　253799
TOPIX先物 　　　　　　　　3603　　　　　 -15　　　 21578
JPX日経400先物　　　　　 32660　　　　　 -40　　　　3157
グロース指数先物　　　　　 732　　　　　　-2　　　　1350
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース