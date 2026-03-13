◇オープン戦 ソフトバンク0―1巨人（2026年3月12日 みずほペイペイ）

さすがのマルチ安打だ。ソフトバンク・柳田が巨人戦に「3番・DH」でスタメン出場し3打数2安打。オープン戦初のマルチ安打をマークした。

4回に山城から中前打、6回には石川の低めのカーブを技ありの左前打とした。いずれも左腕を相手にHランプをともし、「いろいろ試しながらやってます。今日はヒットが出たので、また（次戦14日のDeNA戦が行われる）あさってはどうしようかという感じです」と話した。

昨季は4月11日のロッテ戦で自打球を右すね付近に当てて、右脛骨（けいこつ）骨挫傷で長期離脱。わずか20試合の出場にとどまった。一昨季も右半腱様筋損傷で52試合の出場だった。だが、昨季は復帰後のポストシーズンで存在感を示すなど衰えはない。

7年契約の最終年となる今季は「無事之名馬」（ぶじこれめいば）を掲げ、シーズン完走を目指している。オープン戦初アーチが待ち遠しいが、「（試合に）出ることができれば、いけるとも思っているので」と心配はしていない。プロ16年目の開幕に向けて順調に準備を進めている。