「阪神スプリングＪ・ＪＧ２」（１４日、阪神）

「勝ちたいですね」。土曜阪神８Ｒの阪神スプリングＪでネビーイームに騎乗する小牧加矢太騎手（２９）＝栗東・フリー＝が王者エコロデュエルに立ち向かう。今回で８度目の対戦となるライバルは「強い。６２キロでも走ると思う」と、素直に認めざるを得ない能力の持ち主。昨年のＧ１では２戦とも２着で後塵（こうじん）を拝した。一矢報いたい一戦に向けて、この中間は「元気一杯でした」とバッチリ。がっぷり四つに組み合える態勢は整った。

佐々木晶三元調教師の定年引退に伴い、３月から中竹厩舎に移籍したネビーイーム。「厩舎が変わって調整方法を変えたら雰囲気も少し変わりました」という。クモズレ（走行中に後肢の球節が地面の砂などで擦れてできる傷）の影響で前走の中山大障害の最終追い切りが栗東ＣＷでできず２着。その教訓から「（昨年）阪神で勝った時は（最終追いで）ＣＷに入れていて、それで『入れないと走らないです』と伝えました」とコース入りを直訴。「厩舎の方に上手にケアしてもらって同じパフォーマンスが出せると思います」と必勝パターンでＶを目指す。

当日は佐々木元調教師も応援に駆け付け、「ご夫妻と僕の妻が一緒に見るそうです」と明かす。定年間際にはラムジェットの調教も任され、佐々木元調教師から「頼りになる」と言われていた小牧加。勝ったら一緒に口取りも−。「勝ってくれると信じている」という相棒とともにゴールを駆け抜ける。（デイリースポーツ・安藤瞭太）