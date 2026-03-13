「金鯱賞・Ｇ２」（１５日、中京）

ＪＲＡ現役最年長・柴田善臣騎手（５９）＝美浦・フリー＝が、ディマイザキッドとのコンビで挑む。勝てば常に「最年長」の記録がついてくる大ベテランは２１年レパードＳ（メイショウムラクモ）を最後に重賞勝利から遠ざかっている。だが、それ以上に今回の一戦には特別な思いを持って臨むことになる。

嶋田賢オーナーが１０日に他界。「こんなこと言っていいのか分からないけれど…」と少しためらいつつ、「オーナーがね。ここでなんとか」。ディマイザキッドの父ディーマジェスティも所有馬だった名オーナーへささげる“弔い星”を−。言葉の節々に力が入る。

昨年２月の東京で３勝クラスを脱出したディマイザキッドは昇級後５戦連続で重賞に挑戦。勝ち馬から全て１秒以内で、アルゼンチン共和国杯３着など掲示板にも３度入り、通用する力は示している。

休み明けの前走ＡＪＣＣは６着だったが、続戦で状態は上向いている。最終追い切りはミツカネリブラ（４歳１勝クラス）を目標に内から併入。自らまたがった柴田善は、２４年１１月の福島で１勝クラスを勝って以来の騎乗だが「あの時に比べたら随分しっかりしたね。馬場が悪くても形良く走ってくれた。シャンシャンと進んで、トモの感じもいい」と好感触だ。

嶋田オーナーの馬ではこれまで８１戦５勝。重賞は１３年オーシャンＳ（セイクレットレーヴ＝８着）のみだが、ここでこの鞍が回ってきたのも何かの縁か。「すごいメンバーだよね。だから結果を出せばＧ１でも展望が見えてくるよ」。オーナーの愛馬を重賞初Ｖへ導き、天国に朗報を届ける。