¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¡Ê¸½¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¡Ë¤ÎÅÞ¼ó¤À¤Ã¤¿Î©²Ö¹§»Ö»á¤¬¼«¸ÊÇË»º¤·¡¢ÇË»º¼êÂ³¤¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£ÉéºÄ³Û¤Ï£±£²²¯£´£´£°£°Ëü±ß¤Èµð³Û¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î©²Ö»á¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤Ë¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÇÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â¿À¸Í¹´ÃÖ½ê¤Ë¸ûÎ±Ãæ¤À¤¬¡¢£±£±Æü¤Ë¼«¸ÊÇË»º¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ÆÍÁ³·è¤Þ¤Ã¤¿¥ï¥±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤ËÎ©²Ö»á¤Ï£µ²¯±ß°Ê¾å¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢»äÅªÀ°Íý¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯£±·îËö¤Þ¤Ç¤ËºÄ¸¢¼Ô¤«¤é¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Ï£²£´£°¿Í¡¢Áí³Û£±£²²¯£´£´£°£°Ëü±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î©²Ö»á¤Î´õË¾¤â¤¢¤ê¡¢¼«¸ÊÇË»º¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢ÉéºÄ¤ÎÆâÌõ¤Ïµì£Î£È£ËÅÞ¤«¤éÎ©²Ö»á¤ØÌó£³²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤ÎÂß¤·ÉÕ¤±¤Î¤Û¤«¡¢°ìºòÇ¯¤ÎÅÔÃÎ»öÁª´ØÏ¢¤ÇÌó£´£°£°£°Ëü±ß¡¢Áªµó´Ø·¸¤Ç¤ÎÌó£³£°£°£°Ëü±ß¤ÎºÄÌ³¤Ê¤É¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼£µ²¯±ßÄ¶¤¬£±£²²¯±ßÄ¶¤Þ¤ÇËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Î©²Ö»á¤¬µì£Î£È£ËÅÞ»þÂå¡Ê£±£¹¡Á£²£³Ç¯¡Ë¤ÎºÄÌ³¤ò¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£µì£Î£È£ËÅÞ»þÂå¤ÎºÄÌ³¤ÏÉéºÄ£±£°²¯±ßÄ¶¤òÊú¤¨¡¢¤ß¤ó¤Ä¤¯ÅÞ¡ÊÂçÄÅ°½¹áÂåÉ½¡Ë¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢¸½ºß¡¢ÇË»º¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Î©²Ö»á¤Ï¤«¤Í¤Æµì£Î£È£ËÅÞ»þÂå¤ÎºÄÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆ»µÁÅªÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»äÅªÀ°Íý¤ÎÈ¯É½»þ¤Ë¤â¤ß¤ó¤Ä¤¯ÅÞ¤ÎºÄ¸¢¼Ô¤ËÆÏ¤±½Ð¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤ÇÀ¿°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢Î©²Ö»á¤Î¸½Í»ñ»º¤Ï£±£µ£°£°Ëü±ß¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¶â¤Çº¹¤·°ú¤«¤ì¤ë¤¿¤á¼Â¼Á¥¼¥í¤Ç¡¢à¤Ê¤¤Âµ¤Ï¿¶¤ì¤Ê¤¤á¾õÂÖ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£¸å¡¢Î©²Ö»á¤ÎÇË»º¼êÂ³¤¤òÀººº¤¹¤ëÇË»º´Éºâ¿Í¤Ïµì£Î£È£ËÅÞ»þÂå¤ÎºÄÌ³¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦Î©²Ö»á¤Î¼çÄ¥¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£ÉéºÄ³Û¤Ï°ì¥±¥¿²¯±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ïµð³Û¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£