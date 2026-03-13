［Ｆｉａｃｃｏｌａ］ 東京パラリンピック・ボッチャ金メダリスト 杉村英孝さん ４４

「Ｆｉａｃｃｏｌａ（フィアッコラ）」はイタリア語で「たいまつ」や「ともしび」などの意味。

著名人が冬の祭典への思いをつづります。

五輪は「ＴＯＫＩＯインカラミ」勢に刺激もらう

２月のミラノ・コルティナ五輪では、同じ「ＴＯＫＩＯインカラミ」に所属するスノーボードの村瀬心椛（ここも）選手や平野歩夢選手、スピードスケートの高木美帆選手、フィギュアスケートの中井亜美選手らが活躍しました。スノーボードは一つの技が決まるかどうかで勝敗が分かれる競技だと思いますが、重圧がかかる場面で大技を仕掛けてメダルを取るというのはすごいこと。五輪に向けて積み重ねてきたものすべてが詰まった瞬間だと思います。アスリートとして刺激をもらいました。

今大会のパラリンピックでは、混合ダブルスが新種目になった車いすカーリングはボッチャと似ている部分があり、興味深いです。試合展開が一投一投で変わったり、最後の一投まで勝敗が分からなかったりする部分はカーリングもボッチャも同じです。どちらも対戦相手との心理的な駆け引きが醍醐（だいご）味です。自分が置いたストーンでどういうふうに次の展開を作るのかなど、２手３手先を考えてプレーしていて、「なるほど」と思わせてくれる投球や戦術があります。自分だったらこの一投はこうする――などと考えて見ています。

冬季パラでは久しぶりに有観客で行われています。僕は２１年東京パラで原則無観客、２４年パリ・パラでは有観客とどちらも経験しましたが、やはり観客がいる中でのプレーはすごく気持ちがよかったです。パリには日本から多くの人が足を運んでくれて会場に日本コールが湧き起こりましたがすごく心強く、後押しされてプレーできました。

五輪やパラリンピックでの選手たちの活躍は、自分のモチベーションになります。今年は４年に１度の世界選手権（８月２４日〜９月４日、ソウル）があります。パラリンピックと同じように重要な大会で、先月から強化合宿もスタートしました。団体戦もあるので結束力を高める取り組みを始めた段階です。日本代表「火ノ玉ＪＡＰＡＮ」のメンバーはこれまでも一緒に合宿したり大会に出たりして気心の知れた間柄なので、チーム力をさらに突き詰めていきます。秋にはアジア・パラ競技大会が愛知県などで行われますが、ボッチャやパラスポーツをさらに多くの方に知ってもらう機会になればいいと思います。

１９８２年３月１日生まれ、静岡県伊東市出身。パラリンピックは２０２１年東京大会の脳性まひＢＣ２個人で日本ボッチャ史上初の金メダルに輝く。２４年パリ大会では混合チーム（脳性まひ）で銅。密集したボールに乗り上げて目標球に自分の球を接触させる「スギムライジング」が得意技。