「スプリングＳ・Ｇ２」（１５日、中山）

先週のフィリーズＲをギリーズボールで制した手塚貴久調教師（６１）＝美浦＝が、今週はアウダーシアを送り込み２週連続のトライアルＶを狙う。未勝利戦を勝ったばかりと侮るなかれ。これまでの３戦で重賞級のポテンシャルは証明済みだ。素質あふれる１勝馬が、皐月賞の切符獲りへ躍動する。

共同通信杯をリアライズシリウスで、フィリーズＲをギリーズボールで制し、牡牝クラシック戦線において勢いは増すばかりの手塚久勢。そんなタレントぞろいの現３歳勢のなかでも、上位の素質を秘めているのがアウダーシアだ。デビュー３戦目、２月の東京で未勝利を勝ち上がったばかりだが、これまでのレースぶりから能力は間違いなく重賞級のものがある。

１勝馬での重賞挑戦。それでも指揮官は「やれると思っています」と自信を隠さない。勝ち上がりを決めた一戦は、東京芝千八を１分４６秒８という未勝利戦としてはかなり優秀なタイムで走破。そして何より強調したいのが２着に敗れた新馬戦だ。自身を含む２〜５＆７着馬が勝ち上がるハイレベル戦。しかも、目下未勝利＆京成杯を連勝中の３着グリーンエナジーに３馬身半も先着したのだから、その実力は推して知るべしだろう。

新馬戦当時と比較して「体は本当に良くなりましたね」とトレーナー。まだ良化の余地を残しているものの、デビュー時から１８キロ増とたくましさがアップしている。返し馬をごねて、道中でも力みが見られた前走については「１番枠のため先頭で馬場入りして止まってしまった。今回は最後に出します。ルメールさんがしっかり怒って教育してくれたし、道中の力みは怒ったことが影響したのでしょう。今回は大丈夫」と説明。まだまだ課題を残しているものの、それだけ伸びしろも大きいということだ。

クラシック１冠目へ向けて重要な戦いとなるが「やってみないと分からないけど、コーナーがある方が息が入ると思う」と初の中山にもマイナスイメージはなし。「現状でどこまで戦えるか楽しみです」。今週も関東の名門厩舎から目が離せない。