【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック第７日の１２日は、アルペンスキー女子大回転が行われ、座位で村岡桃佳（トヨタ自動車）が銀メダルに輝いた。

３連覇は逃したが、今大会ではスーパー大回転の銀に続く２個目のメダル。冬季パラリンピック通算では、日本勢単独最多の１１個目となった。立位の本堂杏実（コーセー）は１０位だった。

２回目にフルアタック

レース前、村岡は「今日は金を取る」と自らに言い聞かせた。ケガの影響で最初の種目の滑降を欠場し、転倒を避けるため抑え気味に滑った高速系の種目から一転、攻めの姿勢を貫いた。タイトルは逃したものの、大回転では３大会連続となるメダルに輝いた。

トップのアナレナ・フォルスター（独）と僅差で迎えた２回目はケガの恐怖心をぬぐい去ってフルアタック。スタート直後にミスはしたものの、１回目に膨らんでしまった終盤のカーブではターンを見事に修正した。最終滑走のフォルスターに及びなかったが、「やりきった」と繰り返した。

大回転では２０１８年平昌（ピョンチャン）大会と比べ、５センチほど短い板を前回２２年北京大会から使っている。板の操作性を上げ、しなりによる反発力を使う高速ターンを磨いた。「アルペンスキーは繊細なスポーツ。（板の）５センチの差は大きい。技術を極めてコンマ何秒速くさせられるか戦っている」と、細部まで追求してきた。

通算メダル数は日本選手団団長を務める「レジェンド」の大日方邦子氏の記録を塗り替える１１個とし、冬季パラ日本選手の単独トップに立った。レース後「記録を更新するなら金が良かった。得意種目なだけに一番いい色が良かった」と村岡。メダル獲得に満足はしたものの、それと同時にパラアルペンのエースの強烈なプライドもにじませていた。（佐藤雄一）

日本選手団・大日方邦子団長「（通算メダル数で同じ１０個だった村岡が最多数を更新）この大会で超えてくれることを望んでいたので、達成してくれてよかった。桃佳らしいクレバーな試合運びだった。２本しっかりとそろえてくるのは素晴らしい」