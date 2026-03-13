¡ÚÂçÁêËÐ¡Û¹â°Â¤Ï³Ñ³¦¤ÎàÄ¶¿Íá¤À¡ª¡¡·»Äï»Ò¤¬¿¶¤êÊÖ¤ëÃÏ¹ö¤ÎÎý½¬ÎÌ¡Öº£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡³Ñ³¦¤ÎàÄ¶¿Íá¤À¡£ÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê£µÆüÌÜ¡Ê£±£²Æü¡¢ÂçºåÉÜÎ©ÂÎ°é²ñ´Û¡Ë¡¢¸µÂç´Ø¤Î´ØÏÆ¹â°Â¡Ê£³£¶¡áÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤¬ËëÆâµÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê£²£´¡á°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤òÎÏ¶¯¤¯´ó¤êÀÚ¤Ã¤ÆÌµ½ý¤Î£µÏ¢¾¡¡£¼èÁÈ¸å¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤ÎÁêËÐ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ê½éÆü¤«¤é¡ËÆâÍÆ¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡£²·î£²£¸Æü¤Ë£³£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡¢ÃÏÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ÏËëÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ò°Ý»ý¡£¤½¤ÎÅÚÂæ¤Ï¡¢µìÌÄ¸ÍÉô²°»þÂå¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£»Õ¾¢¤À¤Ã¤¿¸µ²£¹ËÎ´¤ÎÎ¤¤Ï¡¢³Ñ³¦¶þ»Ø¤Î¸·³Ê¤Ê»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿Â¸ºß¡£¹â°Â¤Î·»Äï»Ò¤Ç¡¢¸½»Õ¾¢¤ÎÅÄ»Ò¥Î±º¿ÆÊý¡Ê£´£¹¡á¸µËëÆâÎ´¤ÎÄá¡Ë¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯·Î¸Å¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Áá¤¤ÎÏ»Î¤ÏÄ«£µ»þ²á¤®¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½ª¤ï¤ë¤Î¤ÏÀµ¸á¤ò²á¤®¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¡£Á´°÷¤¬£µ£°ÈÖ°Ê¾å¡¢Â¿¤¤ÎÏ»Î¤Ç£±£°£°ÈÖ¤°¤é¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢ËèÆü¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤â£²²ó¡¢£³²ó¤È¤ä¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£ÁêËÐ¤Î·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ë¤ÇàÃÏ¹öá¤Î¤è¤¦¤Ê·Î¸ÅÎÌ¤À¡£
¡¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ÆÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â°Â¤Ï¹ø¤ËÇúÃÆ¤òÊú¤¨¡¢¸½ºß¤Ï·Î¸ÅÎÌ¤òÍÞ¤¨¤ÆÂÎÄ´´ÉÍý¤òÍ¥Àè¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼ã¼ê»þÂå¤Ë¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¶¯¸Ç¤ÊÅÚÂæ¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£ÅÄ»Ò¥Î±º¿ÆÊý¤Ï¡Öº£¤ÏÌµÍý¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼ã¤¤¤³¤í¤Î·Î¸Å¤¬º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼è¤êÀÚ¤ì¤ì¤Ð¡¢É¬¤º·ë²Ì¤Ï½Ð¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î½Õ¾ì½ê¤ÏÂç´Ø¤À¤Ã¤¿Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ËÇÔ¤ì¤ÆÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£º£ÅÙ¤³¤½¡¢Èá´ê¤Î½é»òÇÕ¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£