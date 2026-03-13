MEGUMI¡¢¿·ºî¥É¥é¥Þ¤Ç¤ß¤»¤¿Á´¿È¥¹¡¼¥Ä ¡ÈÃÏÌ£ÊÑ¡É »Ñ¡Ä°ìÎ®¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âËº¤ì¤Ì ¡È±é¼Ôº²¡É
¡¡ºòÇ¯Ëö¡¢Netflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¡ÊÂæËÜ¤Î¤Ê¤¤¡Ë¤Î¡Ø¥é¥Ö¾åÅù¡Ù¡£¸µË½ÁöÂ²ÁíÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ä¥ó¥¡¼¤¿¤Á¤ÎÎø°¦·à¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿MEGUMI¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËNetflix¤È¤ÎÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¶È¤òÌ³¤á¤¢¤²¤¿MEGUMI¤µ¤ó¤Ë¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£14Æü´Ö¤Î»£±ÆÃæ¤Ë¤Ï¡¢MEGUMI¤µ¤ó¤â¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤Ë¤ÏÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ½Ð±é¼Ô¤é¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£¼Î¤Æ¿È¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Èºî¤ê¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤À¤±¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤ÏÈà½÷¤Î´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë¼¡ºî¤ÎÀ©ºî¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤¦¤Ê¤®ÅÐ¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿MEGUMI¡£¤À¤¬¡¢±éµ»¤ò³Ø¤Ó¡¢¼¡Âè¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¡ØÌÀÀÐ²È¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊª¸ì¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤ª¤Í¡Á¤Á¤ã¤ó¡¢¶»¤¬Âç¤¤¤¤Ê¡Á¡Ù¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ø¤¦¤ë¤»¡Á¤Ê¡Ù¤È ¡È¥ä¥ó¥¡¼¡É ¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÊÖÅú¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ç½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¿Íµ¤ÀäÄº¤Î2008Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Dragon Ash¤Î¹ßÃ«·ú»Ö¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±À¤Ç¤¢¤ë½÷À¤«¤é¤Î»Ù»ý¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÈþÍÆ¤Ë¤âµ¤¤ò¸¯¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈþÍÆ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½É¾ÏÀ²È¡¦ÃÝ²¼¾º»á¡Ë
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âµ¯ÍÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿2023Ç¯¡¢MEGUMI¤ÏÈþÍÆËÜ¡Ø¥¥ì¥¤¤Ï¤³¤ì¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¡¢50ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤ÊÀ®¸ù¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤ÇËþÂ¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬MEGUMI¤µ¤ó¡£¤Ä¤¤¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤Ë»²Àï¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢½÷Í¥¶È¤Ï¤ä¤á¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£Â¿Ë»¤¬Í½´ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¸½ºß¤âºÇ¿·ºî¤Î»£±Æ¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ËÜ»ï¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊMEGUMI¤Î½÷Í¥»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£3·î¾å½Ü¡¢ÅÔÆâ¶á¹Ù¤Ë¸½¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿¥Ð¥ó¥«¥é¤Ê°áÁõ¤È¤Ï°ìÅ¾¤·¤¿¡¢ÃÏÌ£¤ÊÁõ¤¤¤À¡£ÂçÀª¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î»£±Æ¤Ï¿ô»þ´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¡£
¡Ö¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢MEGUMI¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÍÍ»Ò¡£À©ºî¿Ø¤«¤é¤Î±éµ»ÎÏ¤Ø¤Î¿®Íê¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡½Ð±é°ÍÍê¤¬ÅÓÀä¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¡¢Á°½Ð¡¦ÃÝ²¼»á¤¬¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖMEGUMI¤µ¤ó¤Î¸¦µæÇ®¿´¤Ê°ìÌÌ¤¬¡¢½÷Í¥³èÆ°¤Ë¤â³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ëÅÀ¤â´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À©ºîÂ¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÇÐÍ¥¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î°Õ¿Þ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ÉÊªºî¤ê¤Î¤¦¤¨¤Ç¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ÈþÍÆ²È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ½÷Í¥¡Ä¡Ä¡£¼¡¤ËÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄÈà½÷¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¸ª½ñ¤À¤í¤¦¤«¡£