「最も人間のいやらしい部分が剥き出しに」劇団ひとりMC、異色のクイズ番組が誕生
中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『賞金先渡しクイズ SAVE MONEY』が、4月8日から水曜プラチナイト枠(毎週水曜23:59〜)でレギュラー放送される。レギュラー放送に先駆け、4月4日(22:00〜)に1時間スペシャルが放送される。
劇団ひとり
この番組は、解答席に立った参加者に、最初に高額賞金が手渡されるというユニークなルール。参加者は数字にまつわるクイズに挑戦し、解答の誤差に応じて賞金が減額されていく。
ゲームマスターを務める劇団ひとりは、この番組の魅力について「普通のクイズ番組は正解を積み重ねて最後に賞金をもらいますが、この番組は最初に全部渡してしまうんです。そこから、いかに削られないように守るかというルール」と説明。
一度手に入れたお金を失っていくことの心理的な苦しさが大きいといい、「人間って、一度手に入れたものを失う恐怖感がすごくある。他のクイズ番組よりアドレナリンが出るみたい」と語った。
さらに「最も人間のいやらしい部分が剥き出しになるクイズ番組」と表現し、「ぜひご覧ください」と呼びかけている。
