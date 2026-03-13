なんか老け見えな髪型 → 卒業！！【40・50代】が一気に垢抜ける♡「外はねウルフ」

トップのふんわり感と首元のくびれが特徴の「ウルフヘア」は、大人世代の気になるボリューム悩みを解消しながら、今どきな動きを作り出してくれる、注目のヘアスタイル。肩先で軽やかにハネる毛先が、ヘルシーな雰囲気をプラスしてくれるのも魅力です。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、品よく垢抜ける外はねウルフスタイルをご紹介します。

落ち着きと遊び心を両立した、プチウルフボブ

オリーブグレージュの深みのある色合いが、落ち着いた大人の品格を漂わせます。やや長めのボブレングスをベースに、肩のラインでキュッとくびれを作ってから外ハネに。肩に沿って毛先が動くためスタイルを維持しやすく、さりげない遊び心を楽しみたい人にフィットしそうです。

ヘルシーな魅力を放つ、ナチュラルプチウルフ

トップをストレートタッチで自然な内巻きに整えた、ナチュラルなプチウルフボブです。ベースは対照的にグッとくびれさせてから外ハネに仕上げ、メリハリのあるシルエットを実現。飾らなくともヘルシーな雰囲気が漂い、ボブの扱いやすさとウルフの軽やかさを同時に楽しめます。

都会的なムードをまとう、ひし形ネオウルフ

トップを丸みショートのようにふんわりと膨らませ、美しいひし形シルエットを描いたネオウルフ。ベースをしっかりと削いで軽さを出し、首元に沿わせるように落としてから、毛先を外ハネにしています。アッシュ系のカラーが都会的な雰囲気を引き立て、ベースの毛束感によって洗練された横顔を演出できそうです。

上品なくすみベージュのネオウルフ

明るめのトーンながら、くすみベージュの柔らかな色味が上品な印象を与えるスタイル。トップは丸みを持たせて内側へ入れ、ベースでグッとくびれを作ってから軽やかに外ハネさせています。髪の広がりを抑えつつ、ふんわり感と軽やかさを両立したい人におすすめのスタイルです。

