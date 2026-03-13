「売上〇〇億円目標」とだけ言われても…年収1000万円の男性が会社の発表に「終わってる」と呆れた瞬間

会社から目標を提示されたとき、あまりにも具体性がなくて白けてしまった経験はないだろうか。

投稿を寄せた40代男性（ITエンジニア／年収1000万円）は、証券会社のSEとして働いている。そんな男性が「この会社終わってるな…」と思ったのは、社内の目標発表会でのことだった。

部会にはベテランから新人まで全員が参加していたというが、そこで発表された内容があまりにもお粗末だったようだ。（文：篠原みつき）

「現在位置も示されていないので、目標位置もよく分からない」

男性はその時の状況をこう振り返る。

「部会の目標発表会で、売上〇〇億円目標と言われたときです。（中略）ユーザーを獲得するのは営業、そのユーザーに対して良いサービスを提供するのは当然ですが、ユーザーの案件をたくさん捌くべきなのか、何か提案をしてお勧めすべきなのか…」

数字だけドカンとぶち上げられて困惑したようだ。男性の不満は続く。

「現在位置も示されていないので、目標位置もよく分からない。じゃあ、達成したら何が生まれるのか…達成するまでのビジョンが明確ではないものを発表されたら、ガックリ来てしまいます」

こう失望を吐露する男性。いまも戸惑いが隠せない様子でこう書いている。

「これが出来たら、こんな未来が待っている…という、誰でも分かる明確なものが必要だと思うのですが……」

普段数字を見ていないのに、いきなり目標売上を伝えられてもピンとこない、というのはありそうな話だ。目標達成までのロードマップや、各部署がやるべきこと、などを丁寧に伝えていく必要があるだろう。

※キャリコネニュースでは「『この会社終わってるな…』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/0O5H4P8Y