「そろそろタイヤの溝が怪しいな…」 「次はグリップ重視にするか、それともコスパで選ぶか…」

バイク乗りにとって、タイヤ交換はけっこうな一大イベント。しかし、いざネットで探そうとすると、適合サイズを探すだけでひと苦労。さらに、多くの通販サイトでは「売れ筋」ばかりが並び、本当に自分が求めているマニアックな銘柄や、納得のいく比較ができないことも少なくない。

そんなタイヤ選びのストレスをゼロにし、むしろ「選ぶ楽しさ」を最大化してくれるサイトをご存じか？ それが、カスタムジャパンが運営する「モトカスタム店」だ。 今回は、実際に筆者が愛車のタイヤを探したプロセスを交えながら、なぜこのサイトが「自分でいじる派」にとって最強の武器になるのか、その理由を徹底解説する。

圧倒的な選択肢！ブランドの垣根を超えた「タイヤの密林」

まず驚くのが、そのラインナップの幅広さ。普通の通販サイトだと、特定のメーカーに偏っていたり、在庫のあるものしか表示されなかったりするが、モトカスタム店は違う！

国内外の主要ブランドを完全網羅

安心の国産タイヤメーカー 海外のハイエンドブランドタイヤも即納対応

DUNLOP、BRIDGESTONE、IRCといった国内3大メーカーはもちろんのこと、MichelinやPirelliといった海外のハイエンドブランドもしっかりラインナップ……というのは、正直なところ他所の通販サイトでもある話だ。

「攻めた」チョイスができるマニアックな品揃え

他所にはない、モトカスタム店ならではの真骨頂はここからだ。「いつものタイヤ」で妥協するのではなく、「自分の走行スタイルに一番合うタイヤはどれか」を、ブランドの垣根を超えて横断的に比較できる。この「選べる自由」こそ、バイク乗りが求めていたシステムではないだろうか。

TIMSUN（ティムソン） SHINKO（シンコー）

TIMSUN（ティムソン）： 圧倒的なウェットグリップと耐摩耗性で注目を集めるブランド。

SHINKO（シンコー）： オフロードやクラシックカスタムに適合するタイヤが勢揃い。

Mitas（ミタス） Grip Master（グリップマスター）

Mitas（ミタス）： 欧州のエンデューロシーンでは絶大な支持を得ている老舗ブランド。

Grip Master（グリップマスター）： コストパフォーマンスを極限まで追求できる振興ブランド。

「バイク屋さんの視点」をそのまま借りるという贅沢

なぜこれほどまでに専門的なラインナップが可能なのか。それは、モトカスタム店がもともと「全国のバイクショップが仕入れに使うプロ用卸サイト」だから。

バイク屋さんなどの「法人」同様に、一般ユーザーも「個人」として登録可能。プロが仕入れで使用する高度な検索システムを誇るサイトを、一般ユーザーである我々もそのまま使用できる

バイク屋さんはバイクおよびバイク用品を販売する一方で、お客様の命を預かる整備の現場でもあり、日々間違いのないパーツ選びを要求される。そのプロたちが実際に使っているシステムをそのまま利用できるということは、表示されているデータや適合情報の精度が極めて高いことを意味している。

「安かろう悪かろう」な怪しいタイヤは排除され、現場視点で厳選された実用性の高いタイヤだけが並ぶモトカスタム店。我々一般ユーザーもプロと同じ基準、同じ情報量でタイヤを選べる…これほどの安心感があるだろうか。

在庫状況が「見える」。週末の作業を諦めない！

DIY派にとって最大の敵は「作業当日にパーツが届かないこと」。せっかくの週末、ガレージにこもる準備は万端なのに、注文したタイヤが欠品で届かない……。そんな悲劇を防ぐ工夫が、モトカスタム店には凝縮されている。

アイコンで一目瞭然の在庫管理

商品ページを開くと、在庫状況が分かりやすいアイコンで表示される。「在庫あり」なのか、取り寄せに時間がかかるのかが注文前にハッキリ分かるため、スケジュールが立てやすい。プロの現場を「待たせない」ために構築された在庫管理体制が、我々一般ユーザーのガレージライフも強力にバックアップしてくれる。 スピーディーな出荷対応も相まって、「週末のツーリングまでにタイヤ交換を済ませたい！」というタイトな要望にも応えてくれる可能性は高い。

【実践】ほしいタイヤへ最短距離で辿り着く「会員登録」＆「2つの検索術」

実際に会員登録を行った後、サイトを使ってみて「これは便利だ！」と唸った、2パターンの検索方法を紹介しよう。

まずは会員登録

赤丸の「会員登録」をタップ 必要事項の記入だけで登録完了

「業者向けサイトなら、登録が面倒なんじゃ……？」と思うかもしれないが、今は個人ユーザーでもスムーズに登録可能。必要事項を記入するだけで、ものの数分で登録OK。審査などで待たされたりすることなく、すぐに欲しい商品を検索することができる。

検索パターン①：スペック指名で探す（玄人向け）

もうサイズもメーカーも決まっているならば、「バイク→タイヤの一覧表示」から絞り込むのが最速だ。

① ②

①トップページのメニューからタイヤカテゴリーをタップ。

②バイク用タイヤがすべて表示されるので、赤丸の🔍をクリックして絞り込む。

③ ④

③リム径（17インチ、18インチなど）、チューブ・バルブ、タイヤサイズ、メーカーなど、自分の条件に合ったアイコンを選択。各項目のアイコンは複数選択も可能。

④検索すれば条件に合うタイヤが表示される。

これだけで、条件に合うタイヤがズラリと並ぶ。各メーカーの価格差をひと目で比較できるので、「今回は少し予算を抑えて～にしてみようかな」「やっぱり憧れの…にしよう」といった判断がすぐにできる。

検索パターン②：車種・年式から探す（確実性重視）

「自分のバイクの純正サイズって何だっけ？」「年式によってサイズが違うかも……」という不安がある人は、こちらがおすすめ。

① ②

①「バイク適合部品を検索」からわかる範囲での条件をタップ。ここでは車種一覧を選択。

②車種名をタップ。

③ ④

③年式ごとの形式番号が表示されるので、自分のバイクの形式番号をタップ。

④適合パーツがすべて表示されるので、赤丸の🔍タップ。

⑤ ⑥

⑤タイヤを選択してタップ。

⑥条件に合ったタイヤだけが、すべて表示される。

この方法の素晴らしいところは、適合ミスという「自己責任の恐怖」から解放されること。形式番号から紐解くデータは、まさにプロが整備現場で使っている手順そのもの。これなら初心者でも自信を持ってポチることができる。

まとめ：あなたのガレージに「プロのタイヤ仕入れルート」を

バイクのタイヤ選びは単なる消耗品の購入ではなく、愛車の乗り味を決め、安全を守り、次の旅を豊かにするための「投資」でもある。それだけに確実なモノだけを選びたい。

「自分でバイクを整備する」という素晴らしい趣味を、もっとスマートに、もっと深く楽しむために。モトカスタム店という「プロの道具」を、あなたのガレージライフに取り入れてみてはいかがだろうか？

まずは一度、愛車のフレームNo.を片手に、適合タイヤを検索してみてほしい。きっと、「こんなタイヤもあったのか！」という新しい出会いがあるはずだ。

