「セーラー服と機関銃」「時をかける少女」が４Ｋで復活　角川映画５０周年の記念映画祭が５月開催　４０本を上映

数々のヒット作を世の中に送り出して来た角川映画（現ＫＡＤＯＫＡＷＡ）が５０周年を迎えるのを記念したプロジェクトが、５月から始動する。第１弾として、過去の代表作を上映する「角川映画祭」が開催されることが１２日、分かった。

角川映画は、１９７６年１１月公開の第１弾作品「犬神家の一族」以降、出版社の強みを生かして「映画と書籍」を両輪としたメディアミックスの先駆けとして話題作を量産。映画祭では４０作品が５月１日から東京・角川シネマ有楽町などで上映される。

今回の上映では、「角川映画三人娘」と呼ばれた薬師丸ひろ子の「セーラー服と機関銃」、原田知世の「時をかける少女」など１０作品を初めて４Ｋ版として修復。また、「犬神家―」のメガホンを取った市川崑監督の生誕１１１年を記念して、同社が買収した大映時代の作品６本も含まれる。

さらに、角川映画作品の楽曲が披露されるコンサート「角川映画音楽祭」の開催も決定。８月９日に東京・渋谷のＢｕｎｋａｍｕｒａオーチャードホールで行われる。その他、プロジェクトの詳細に関しては公式サイト（ｈｔｔｐｓ：／／ｃｉｎｅｍａｋａｄｏｋａｗａ．ｊｐ／ｋａｄｏｋａｗａ５０／）で順次発表される。

【「角川映画祭」上映作品】（年は公開年、★は４Ｋ版初上映、☆は４Ｋ版上映）

「鍵」（１９５９年）★

「おとうと」（６０年）☆

「ぼんち」（６０年）★

「黒い十人の女」（６１年）★

「破戒」（６２年）★

「雪之丞変化」（６３年）☆

※以上、大映時代の市川崑監督作品

「犬神家の一族」（７６年、市川崑監督）☆

「人間の証明」（７７年、佐藤純彌監督）☆

「野性の証明」（７８年、佐藤純彌監督）★

「蘇える金狼」（７９年、村川透監督）☆

「戦国自衛隊」（７９年、斎藤光正監督）☆

「復活の日」（８０年、深作欣二監督）☆

「野獣死すべし」（８０年、村川透監督）

「セーラー服と機関銃」（８１年、相米慎二監督）★

「スローなブギにしてくれ」（８１年、藤田敏八監督）

「伊賀忍法帖」（８２年、斎藤光正監督）

「汚れた英雄」（８２年、角川春樹監督）

「時をかける少女」（８３年、大林宣彦監督）★

「探偵物語」（８３年、根岸吉太郎監督）☆

「里見八犬伝」（８３年、深作欣二監督）☆

「幻魔大戦」（８３年、りんたろう監督）

「麻雀放浪記」（８４年、和田誠監督）★

「Ｗの悲劇」（８４年、澤井信一郎監督）★

「愛情物語」（８４年、角川春樹監督）

「晴れ、ときどき殺人」（８４年、井筒和幸監督）

「友よ、静かに瞑れ」（８５年、崔洋一監督）

「キャバレー」（８６年、角川春樹監督）

「ぼくらの七日間戦争」（８８年、菅原比呂志監督）

「ファイブスター物語」（８９年、やまざきかずお監督）

「天と地と」（９０年、角川春樹監督）

「天河伝説殺人事件」（９１年、市川崑監督）

「失楽園」（９７年、森田芳光監督）★

「リング」（９８年、中田秀夫監督）

「黒い家」（９９年、森田芳光監督）

「セーラー服と機関銃―卒業―」（２０１６年、前田弘二監督）

「聖の青春」（１６年、森義隆監督）

「ナミヤ雑貨店の奇蹟」（１７年、廣木隆一監督）

「とんび」（２２年、瀬々敬久監督）

「カラオケ行こ！」（２４年、山下敦弘監督）

「（ＬＯＶＥ ＳＯＮＧ）」（２５年、チャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督）