『第49回日本アカデミー賞授賞式』、今夜放送 ウェルカムレセプションとレッドカーペットも【TVer配信スケジュール掲載】
『第49回日本アカデミー賞授賞式』が、きょう13日午後9時から日本テレビ系で放送される。
【写真】『国宝』が13部門を席巻…受賞者・作品一覧
同授賞式では、“映画人による映画人のための映画の祭典”という言葉の通り、昨年1年間の日本映画界を盛り上げた豪華俳優陣とスタッフが一堂に会し、各部門の最優秀賞が決定する。
2025年は『国宝』が興行収入200億円突破。邦画実写として史上初の快挙を成し遂げた。『国宝』が正賞・特別賞併せて21賞と最多受賞しているが、『爆弾』『宝島』『ファーストキス 1ST KISS』『TOKYOタクシー』など話題作ばかり。豪華俳優陣も勢揃いの2時間となる。
さらに、日本を代表する俳優たちが一堂に集まるウェルカムレセプションとレッドカーペットはまさに圧巻。それぞれの当日の装いにも毎年注目が集まる中、今回は放送に先駆立って、TVerでウェルカムレセプションとレッドカーペットの様子を配信する。
【TVer配信スケジュール】
■3月13日（金）午後1時50分ごろ
ウェルカムレセプション（スペシャルライブ配信）
■午後2時45分ごろ
レッドカーペット （スペシャルライブ配信）
■午後6時ごろ
ウェルカムレセプション・レッドカーペットの模様を見逃し配信開始
■午後9時
『第49回 日本アカデミー賞授賞式』（リアルタイム配信）
■3月14日（土）午後7時
『第49回 日本アカデミー賞授賞式』の見逃し配信予定
