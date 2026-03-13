超特急・小笠原海『東京P.D.』season2に出演決定 物語の核心を担う犯人熱演「全力で役と向き合いました」【コメントあり】
俳優の福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（毎週火曜 後9：00）。season１として2026年1月クールで地上波ドラマとして放送後、FODでseason２の独占配信を行うことも決まっている。そしてこの度、本作のseason２に、超特急・小笠原海がゲスト出演することが決定した。
【集合ショット】素敵な笑顔！ケーキを囲む福士蒼汰＆吉川愛ら
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。
小笠原が演じるのは、自己啓発セミナー団体である“新生自尊の会”の会員・丸井秀夫（まるい・ひでお）。都議会選挙の候補者が立会演説会を行っているところに、国家公安委員長の葛城誠二（かつらぎ・せいじ）が応援に駆けつける。そんな葛城が車に乗り込もうとすると、ある思いを胸に秘めた丸井が、演説を聞いているやじ馬の中から飛び出し、葛城を襲撃し…。
小笠原は、超特急の初期メンバーとしてグループをけん引。2026年11月には念願の東京ドーム公演を控える今注目のグループのメンバーである。そんなグループでの音楽活動に加えて、俳優としても活躍。『アンナチュラル』（2018年１月クール／TBS系）などのドラマに出演した他、『聖剣伝説３ TRIALS of MANA THE STAGE』（2025年）、『マーダーミステリーシアター 偽りの晩餐』（2025年）などの舞台にも出演するなど幅広いジャンルで活動している。
また、同じく超特急に所属する草川拓弥も『東京P.D. 警視庁広報２係』season１で物語を大きく動かすきっかけとなる伊澤嘉人（いざわ・よしと）を演じており、今後の展開から目が離せないキーパーソンを熱演している。そして、season２での重要人物を小笠原が担うことになり、同じ作品の物語を超特急のメンバーがつないでいくことに。小笠原は本作で、物語の核心を担う犯人役という難しい役どころに挑戦する。
小笠原海（超特急）コメント
「この度、丸井秀夫を演じさせていただきます小笠原海です。『東京P.D. 警視庁広報２係』に出演させていただけること、心からうれしいです。season2のキーとなる人物かと思います。物語を彩ることのできるよう全力で役と向き合いましたので、楽しみにしていただけたら幸いです」
【集合ショット】素敵な笑顔！ケーキを囲む福士蒼汰＆吉川愛ら
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。
小笠原は、超特急の初期メンバーとしてグループをけん引。2026年11月には念願の東京ドーム公演を控える今注目のグループのメンバーである。そんなグループでの音楽活動に加えて、俳優としても活躍。『アンナチュラル』（2018年１月クール／TBS系）などのドラマに出演した他、『聖剣伝説３ TRIALS of MANA THE STAGE』（2025年）、『マーダーミステリーシアター 偽りの晩餐』（2025年）などの舞台にも出演するなど幅広いジャンルで活動している。
また、同じく超特急に所属する草川拓弥も『東京P.D. 警視庁広報２係』season１で物語を大きく動かすきっかけとなる伊澤嘉人（いざわ・よしと）を演じており、今後の展開から目が離せないキーパーソンを熱演している。そして、season２での重要人物を小笠原が担うことになり、同じ作品の物語を超特急のメンバーがつないでいくことに。小笠原は本作で、物語の核心を担う犯人役という難しい役どころに挑戦する。
小笠原海（超特急）コメント
「この度、丸井秀夫を演じさせていただきます小笠原海です。『東京P.D. 警視庁広報２係』に出演させていただけること、心からうれしいです。season2のキーとなる人物かと思います。物語を彩ることのできるよう全力で役と向き合いましたので、楽しみにしていただけたら幸いです」