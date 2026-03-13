お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が11日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。夕食で3日連続で同じメニューだったことを明かし、メニュー内容にスタジオが驚きに包まれた。

この日は「選択的『おひとり様』の本音爆発SP」と題し、ゲスト出演した芸能人がそれぞれのおひとり様事情を語った。

「食事」に関する話題となり、大久保は「1人だと結局好きなものを好きなタイミングで食べられる」と、ストレスを感じることなく食事ができるとした。

続けて「先週も3日連続で夜ご飯ですよ。キャベツの千切りに目玉焼き1個、ウインナー3本に納豆。これ3日連続」と明かした。このメニューに観覧席からは「えぇー!?」と驚きの声があがった。

これに大久保は「わかりますよ」と納得した様子で「私も毎回“朝食かよ!”って言いながら食べてました」と振り返って笑いを誘った。MCの上田晋也から「お前次第だろ!」とツッコまれたが、「家族とかがいたら見栄えだったり栄養を考えたり変えなきゃいけないけど、これができるのがいいっちゃいい」と一人の“利点”を語った。