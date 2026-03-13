竹内涼真、今夜『Mステ』で初歌唱 RIP SLYMEは活動休止前最後のテレビ出演に
俳優の竹内涼真が、13日午後9時から放送の『ミュージックステーション』で初歌唱する。4月4日に開幕予定の主演ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』の劇中歌「ラストチャンスサルベーション」を共演キャスト陣と共に披露する。
【動画】竹内涼真、5年ぶりミュージカル主演で圧倒的な歌声を披露！
1992年公開の映画『奇跡を呼ぶ男』を原作としたミュージカルで、ブロードウェイにも進出した、ゴスペル調のソウルフルなナンバーが物語を彩る作品。竹内は2021年以来、5年ぶり2作目のミュージカル出演で主演を務める。Mステ初歌唱に竹内は「とにかく楽しみたい」とコメント。「チームみんなで僕らの作品の楽しさが伝わるように楽しみます。僕らのグルーヴ感に注目してください」と呼びかけた。
また同放送回では、HYが6年ぶりにMステ出演を果たす。2008年にリリースされた大ヒット曲「366日」のデュエットバージョンを披露するほか、Hey! Say! JUMP・伊野尾慧と松本穂香がW主演を務めるドラマ『50分間の恋人』の挿入歌で、新里英之（Vo&Gt）がドラマのために書き下ろした「Swing Swing Heart」をパフォーマンスする。
「久しぶりのMステなので思いっきり楽しみたいです」と新里。2008年発表の5thアルバム『HeartY』に収録された切ない失恋ソングで、数多くのアーティストにカバーされ、幅広い層に愛され続けている「366日」の披露についても名嘉俊は、「HYの代表曲の１つでもあるこの曲を、愛を込めて届けます」、仲宗根泉も「この曲は何度も歌ってきていますが、Mステは久しぶりなので、ぜひドラムやベースに注目してください」、許田信介も「色んな方が、歌って寄り添い、育ててくれた名曲なので、その当時を思い出して観て聴いていただけたらと思います」とコメントを寄せている。
また、「Swing Swing Heart」については「恋をした時に揺れ動く気持ちを表現したジェスチャーダンスをサビでやります。簡単なので見ている皆さまにもやってほしいです」と新里。仲宗根も「普段はあまり歌わない裏声をベースに歌っているので、初見はHYとは思わない方も多いと思いますが、それがまたいいので聴いてください」と呼びかけた。
さらに3月22日をもって活動を休止するRIP SLYMEが最後のテレビ出演。5人での活動再開後初となるシングル「どON」と、2001年リリースの名曲で“人それぞれの人生の大切さや、人とのつながり・共有の大切さ”を等身大の言葉で届ける楽曲「One」をMステで25年ぶりに披露する。
ほかにも、櫻坂46は二期生・藤吉夏鈴がセンターを務めることで大きな話題を呼んでいる「The growing up train」を。Da-iCEは１月14日リリースのアルバム収録の表題曲「TERMINAL」を披露。Travis Japanは七五三掛龍也が出演するオシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の挿入歌「陰ニモ日向ニモ」をテレビ初披露する。
M!LKは、Billboard JAPAN Hot 100において総合首位を獲得し、SNS総再生回数はリリースから約2週間で1億回を突破した「爆裂愛してる」を。そして優里は、竹内涼真主演ドラマ『再会〜Silent Truth〜』の主題歌「世界が終わりました」を竹内本人が見守る中、テレビ初披露する。
