比嘉愛未、町田啓太の元妻役「私自身、多感な幼少期を過ごし…」 『タツキ先生は甘すぎる！』出演決定【コメント全文】
俳優・比嘉愛未が、町田啓太が主演を務める日本テレビ系4月期土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（4月11日スタート、毎週土曜 後9：00）に出演することが13日、発表された。主人公・浮田タツキ（町田）の元妻でシングルマザーの藤永優（ふじなが・ゆう）を演じる。
【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキは「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
比嘉が演じる優は、タツキの元妻で、藤永蒼空（山岸想）の母。現在はシングルマザーとして、仕事と子育てを両立している。
比嘉は、出演にあたって「私自身、多感な幼少期を過ごし、『学校に行きたくない』『どうして分かってもらえないのだろう』と大人に対して感じていた時期がありました。自分の内側に閉じこもり、未来がぼんやりとして、どこへ向かえばいいのか分からない。そんな漠然とした不安を抱えていたことを、今でも覚えています」とコメントを寄せた。
【コメント】
■比嘉愛未
台本を拝読し、深く心を動かされました。私自身、多感な幼少期を過ごし、「学校に行きたくない」「どうして分かってもらえないのだろう」と大人に対して感じていた時期がありました。自分の内側に閉じこもり、未来がぼんやりとして、どこへ向かえばいいのか分からない。そんな漠然とした不安を抱えていたことを、今でも覚えています。本作が描こうとしている想いに触れたとき、あの頃の自分がそっと救われるような感覚がありました。
社会が変化している今だからこそ、子どもたちに向き合う私たち大人の姿勢も、改めて問い直されているのだと感じています。藤永優という役には、大きな責任と使命を感じています。誠実に、そして真摯に向き合いながら演じることで、この作品が誰かの心にやさしく寄り添うものとなるよう、精いっぱい努めてまいります。
