¡¡Çò¤¤º½¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤¤ÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¤ÎÇòÎÉÉÍ¤Ç13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ËÉº½¥Í¥Ã¥È¤¬Å±µî¤µ¤ì¤¿¡£ÎãÇ¯¡¢Åß¤Î¶¯É÷¤Çº½¤¬²¹Àô³¹¤ËÈô»¶¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¹±Îãºî¶È¤Ç¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö½Õ¤ÎÇòÉÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ËÉº½¥Í¥Ã¥È¤Ï¹â¤µÌó1¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ä¹¤µ20¡Á30¥á¡¼¥È¥ë¡£12Æü¸áÁ°¡¢Ä®¿¦°÷¤éÌó10¿Í¤¬¡¢Á´Ä¹Ìó620¥á¡¼¥È¥ë¤Îº½ÉÍ¤Ë°ìÄê´Ö³Ö¤ËÊÂ¤ó¤À¥Í¥Ã¥È¤ò¼¡¡¹¤È¼è¤ê³°¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ºî¶È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿Ä®¿¦°÷Ãæ¾¾²íè½¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¥Ó¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5·î¤Î³¤³«¤¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£