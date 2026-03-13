北浦はバットが空を切ると笑みを浮かべ、ベンチへ歩みを進めた。１―０の８回に３番手で登板。２死から野村に左前打を浴びたが、最後は代打・川瀬を１４７キロ直球で空振り三振に仕留めた。６日ぶりの実戦は１回１３球１安打無失点。これでオープン戦は３試合連続０封とまたアピールに成功し「今日は本領を発揮できたのでよかったです」とはにかんだ。

昨オフ日本ハムを自由契約となったが新天地で躍動している。「打たれるのも勉強って感じなので、楽しんで投げています」とこの日も走者を背負っても動じることなく堂々と腕を振った。課題としていた変化球を投げる際の腕の緩みも改善し、「いい感じに決まっていたり、コースギリギリに投げられるところもあったのでよかった」と手応えを得た。

左の中継ぎとして立場を築くチャンスだ。現在１軍は北浦、中川、石川の３人。１軍参加の宮原、冨重は２軍に戻り、高梨なども現在、ファームで調整中で開幕１軍に近い位置にいることは間違いない。「どんどん絞る期間に入ってきている中で２軍降格という名前に挙がらないようにしたい。与えられた試合の中で自分の力をどれだけ発揮できるかだと思います」。最後まで油断せず食らいついていく。（水上 智恵）