ＷＢＣＡ組で１位になって初の８強入りしたカナダのウィット監督が１２日（日本時間１３日）、準々決勝・米国戦を前日に控え米テキサス州ヒューストンでメディア対応。プエルトリコでの１次ラウンドを経て、当地に乗り込んできた指揮官は、「クリーンなプレーを心がける。国際大会はミスをしたら、痛手を負う。情熱と誇りを持って、最後まで戦う」と大一番に意気込んだ。

２００６年第１回大会から指揮を取るベテラン監督。発足当時からのＷＢＣの変遷を問われ、「より優れた選手を抱えるチームが増えて、レベルが格段に上がり、試合の興奮も増している。大会の成長を感じる」とした上で、ＭＬＢ開幕前の開催については「タイミングはよくない。最適の開催時期というものが、あるかどうかわからないが、世界一を競う戦いなら、アイスホッケーのように、野球も公式戦のシーズンに区切りをつける時期に来ていると思う。そうすれば、投手の球数制限もなくなり、真の実力を発揮できるようになると思う」と、将来のシーズン中の開催を“提案”した。

いよいよ、米国との準々決勝。第１回大会の２００６年、１次ラウンドで米国を８―６で破る金星を挙げたカナダ。初回無死満塁のピンチを迎えたが、最後はチッパー・ジョーンズ（ブレーブス）の併殺打で切り抜けたシーンを回想し、「あれから、打線がつながったんだ。我々はせいぜい４、５人のメジャー選手がいたが、相手は才能あふれる打線だった。あんな打線と対戦するのは初めてだったが、決意を持って戦った」。

その後、ＷＢＣでの対米国戦は４連敗となっている。イタリアに敗れ、他力本願での薄氷８強入りとなった米国から、２０年ぶりの金星を奪いたい。