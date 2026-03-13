ダウ平均、３日続落 モジタバ師がホルムズ海峡の閉鎖継続を主張＝米国株概況
NY株式12日（NY時間16:20）（日本時間05:20）
ダウ平均 46677.85（-739.42 -1.56%）
ナスダック 22311.98（-404.15 -1.78%）
CME日経平均先物 53705（大証終比：-515 -0.96%）
きょうもＮＹ株式市場は売りが強まり、ダウ平均は大幅に３日続落。引き続き中東情勢と原油にらみの展開が続き、ＮＹ時間に入って再び原油が上昇し、米株式市場を圧迫した。
イランの新最高指導者に選出されたモジタバ師の初の声明が伝わり、ホルムズ海峡の閉鎖継続を主張。これを受けて原油は一時９７ドル付近まで回復していた。トランプ大統領が原油価格よりもイランの核保有阻止を優先すると述べていたこも動きを助長していた。
ＷＴＩ先物は１００ドルこそ下回っているものの、ＩＥＡ加盟国が４億バレルの戦略備蓄放出を計画しているにもかかわらず、上昇を続けていることでインフレ懸念をさらに強めている。トランプ大統領は戦争が早期に終結する可能性を繰り返し示唆していたが、イラン側の強硬な発言で早期解決への期待は後退。
ＦＲＢの利下げ期待も後退し、短期金融市場では年内１回の利下げ期待も織り込めない状況となっている。エコノミストからは「エネルギー価格の上昇はインフレを加速させる恐れがあり、ＦＲＢによる利下げ期待も弱まりつつある」とのコメントも出ている。原油が短期的に１４０ドルに達すれば世界経済の一部が軽度の景気後退に陥る可能性があるとも指摘した。
また、別のエコノミストは「市場は長期的な原油高シナリオを織り込み始めており、地域の海上輸送の安全が大きな懸念だ」と指摘。「備蓄放出は一時的な効果に留まる可能性が高い」という。イランからの中東各国への攻撃が続いており、イラクでは領海内でタンカー２隻が攻撃された後、石油ターミナルが操業を停止している。
加えて、トランプ政権は中国やＥＵなどを対象とした広範な貿易調査を開始し、新たな関税の可能性が浮上。プライベートクレジット問題など信用環境への懸念もあり、経済見通しはさらに不透明になっている。
出会い系マッチングアプリのバンブル＜BMBL＞が決算を受け急伸。売上高が予想を上回ったほか、ＥＢＩＴＤＡも予想を上回った。第１四半期のガイダンスも公表し、予想を上回る見通しを示している。
ダラー・ゼネラル＜DG＞が決算を受け下落。好決算ではあったものの、通期の既存店売上高の見通しが予想通りだったことが物足りない模様。
自動化ソフトウエア開発のＵｉＰａｔｈ＜PATH＞が決算を受け下落。好決算ではあったものの、アナリストの多くは、同社の長期的な成長見通しには引き続き懸念を示している。
アパレルのＧ－ＩＩＩアパレル＜GIII＞が決算を受け大幅安。取引開始前に１１－１月期決算（第４四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を下回った。ガイダンスも公表し、予想を下回る第１四半期の売上高見通しを公表した。
ペット関連サービスのペトコ・ヘルス＆ウェルネス＜WOOF＞が決算を受け急伸。今回の決算を受けてアナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価も５ドルに引き上げた。前日終値よりも２倍以上高い。
エネルギー探査のハイピーク・エナジー＜HPK＞が決算を受け下落。１株損益の赤字が予想以上に膨らんだほか、売上高も予想を下回った。
総合化学のライトウェイブ・ロジック＜LWLG＞が急伸。イスラエルのタワー・セミコンダクター社との開発契約の締結を発表。高速光モジュレーターの開発を進める。
ダウ平均 46677.85（-739.42 -1.56%）
ナスダック 22311.98（-404.15 -1.78%）
CME日経平均先物 53705（大証終比：-515 -0.96%）
きょうもＮＹ株式市場は売りが強まり、ダウ平均は大幅に３日続落。引き続き中東情勢と原油にらみの展開が続き、ＮＹ時間に入って再び原油が上昇し、米株式市場を圧迫した。
イランの新最高指導者に選出されたモジタバ師の初の声明が伝わり、ホルムズ海峡の閉鎖継続を主張。これを受けて原油は一時９７ドル付近まで回復していた。トランプ大統領が原油価格よりもイランの核保有阻止を優先すると述べていたこも動きを助長していた。
ＷＴＩ先物は１００ドルこそ下回っているものの、ＩＥＡ加盟国が４億バレルの戦略備蓄放出を計画しているにもかかわらず、上昇を続けていることでインフレ懸念をさらに強めている。トランプ大統領は戦争が早期に終結する可能性を繰り返し示唆していたが、イラン側の強硬な発言で早期解決への期待は後退。
ＦＲＢの利下げ期待も後退し、短期金融市場では年内１回の利下げ期待も織り込めない状況となっている。エコノミストからは「エネルギー価格の上昇はインフレを加速させる恐れがあり、ＦＲＢによる利下げ期待も弱まりつつある」とのコメントも出ている。原油が短期的に１４０ドルに達すれば世界経済の一部が軽度の景気後退に陥る可能性があるとも指摘した。
また、別のエコノミストは「市場は長期的な原油高シナリオを織り込み始めており、地域の海上輸送の安全が大きな懸念だ」と指摘。「備蓄放出は一時的な効果に留まる可能性が高い」という。イランからの中東各国への攻撃が続いており、イラクでは領海内でタンカー２隻が攻撃された後、石油ターミナルが操業を停止している。
加えて、トランプ政権は中国やＥＵなどを対象とした広範な貿易調査を開始し、新たな関税の可能性が浮上。プライベートクレジット問題など信用環境への懸念もあり、経済見通しはさらに不透明になっている。
出会い系マッチングアプリのバンブル＜BMBL＞が決算を受け急伸。売上高が予想を上回ったほか、ＥＢＩＴＤＡも予想を上回った。第１四半期のガイダンスも公表し、予想を上回る見通しを示している。
ダラー・ゼネラル＜DG＞が決算を受け下落。好決算ではあったものの、通期の既存店売上高の見通しが予想通りだったことが物足りない模様。
自動化ソフトウエア開発のＵｉＰａｔｈ＜PATH＞が決算を受け下落。好決算ではあったものの、アナリストの多くは、同社の長期的な成長見通しには引き続き懸念を示している。
アパレルのＧ－ＩＩＩアパレル＜GIII＞が決算を受け大幅安。取引開始前に１１－１月期決算（第４四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を下回った。ガイダンスも公表し、予想を下回る第１四半期の売上高見通しを公表した。
ペット関連サービスのペトコ・ヘルス＆ウェルネス＜WOOF＞が決算を受け急伸。今回の決算を受けてアナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価も５ドルに引き上げた。前日終値よりも２倍以上高い。
エネルギー探査のハイピーク・エナジー＜HPK＞が決算を受け下落。１株損益の赤字が予想以上に膨らんだほか、売上高も予想を下回った。
総合化学のライトウェイブ・ロジック＜LWLG＞が急伸。イスラエルのタワー・セミコンダクター社との開発契約の締結を発表。高速光モジュレーターの開発を進める。