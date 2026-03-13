米１０年債利回り上昇 原油高でＦＲＢの利下げ期待がさらに後退＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 原油高でＦＲＢの利下げ期待がさらに後退＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29）

米2年債 3.743（+0.090）

米10年債 4.269（+0.039）

米30年債 4.886（+0.007）

期待インフレ率 2.394（+0.011）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。引き続き中東情勢と原油にらみの展開が続き、ＮＹ時間に入って再び原油相場が上昇し、利回りも上昇。



イランの新最高指導者に選出されたモジタバ師の初の声明が伝わり、ホルムズ海峡の閉鎖継続を主張。これを受けて原油は一時９７ドル付近まで回復していた。トランプ大統領が原油価格よりもイランの核保有阻止を優先すると述べていたこも動きを助長。



ＦＲＢの利下げ期待も後退し、短期金融市場では年内１回の利下げ期待も織り込めない状況となった。政策金利に敏感な２年債利回りは急上昇した。



なお、この日は１０年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を下回った。ただ、反応は限定的。



２－１０年債の利回り格差は+５２（前営業日：+５７）に縮小。



＊米３０年債入札結果

最高落札利回り 4.871％（WI：4.878％）

応札倍率 2.45倍（前回：2.66倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

