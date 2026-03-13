視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

©️ABCテレビ

田村裕探偵の調査した『逆再生しても同じに聞こえる言葉』は、三重県の男性（35）から。私は自分の声を録音して逆再生をするのが趣味なのだが、この度、逆再生しても全く同じように聞こえる言葉を見つけてしまった。世界初だと思う。知りたくないですか？というもの。

©️ABCテレビ

依頼者はスマホのアプリで言葉を録音し、逆再生している。そんな中で、逆再生しても全く同じ音に聞こえるというのが、虫の名前である「オオエンマハンミョウ」。他にもあるか探して欲しいというが、“トマト”などの回文はダメだったそう。しかし、「朝（ASA）」や「赤坂（AKASAKA）」といったローマ字表記で回文になる言葉を逆から読むと、近いイメージがあると明かす。ただ「オオエンマハンミョウ」はローマ字回文ではなく…。そこで、音声鑑定の権威に助っ人に来てもらうと、「オオエンマハンミョウは、すごい発見かもしれない」と言い、さらに「“IPA回文”になっているかも」。果たして、IPA回文とは何！？

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

3月13日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、真栄田賢探偵が調査した『目を開けたままくしゃみはできるのか？』、石田靖探偵の『ハゲの大群からハゲの父を見つけたい』など、様々な依頼を解決した。