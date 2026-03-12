デサント オルテラインのシェルアウター「クレアス」が初のウィメンズを企画　ジャケットとコートの2型

「デサント（DESCENTE）」のハイエンドカテゴリー「デサント オルテライン（DESCENTE ALLTERRAIN）」が、ブランドのアイコンアイテムの1つとなっているシェルジャケット「クレアス（CREAS）」で、初のウィメンズモデルを企画した。デサント直営店や一部セレクトショップ、およびデサント公式オンラインストアで販売している。

クレアスは、デサント オルテラインを象徴する「水沢ダウン」の「マウンテニア」モデルのデザインを踏襲し、同ブランドの持つ技術力や開発力を詰め込んだハードシェルジャケット。名前は、「クリエイティビティ（Creative）」と「結集（Assemble）」を組み合わせた造語となっている。

クレアスのウィメンズモデルは、2026年春夏に初めて企画。ジャケット（6万500円）とAラインコート（7万1500円）の2型を揃え、カラーはそれぞれブラックとドープグレーの2色。表地に「DERMIZAX®」素材を使用し、フロントジッパー部分には、デサント独自のデュアルベンチレーションシステムを装備した。2列のジッパーとその間に配置したメッシュ生地から外気を取り込み、衣服内にこもりやすい不快な熱や湿気を逃がす仕組み。

フードは、コンパクトに収納するだけでなく雨などの悪天候下での着用も考慮しフードへの水たまりを防ぐパラフードシステムを採用。袖口には雨に濡れてもホールド力を保ちフィット性に優れるブロックフィットアジャスターを備えた。

◾️デサント オルテライン：公式サイト