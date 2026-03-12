スノーピークが体験型複合施設「スノーピーク グラウンズ 吉野ヶ里」を開業　佐賀・吉野ヶ里エリアの価値を国内外へ発信

「スノーピーク（Snow Peak）」が、佐賀県が進める「県立吉野ヶ里歴史公園官民連携推進事業」に基づき、新たな体験型複合施設「スノーピーク グラウンズ 吉野ヶ里」を3月18日に開業する。また、同日から「スノーピーク 吉野ヶ里 キャンプフィールド＆ヴィラ」の宿泊予約を開始。4月18日に運営を開始する。なお、今回の新施設開業に伴い、吉野ヶ里歴史公園の全駐車場料金は、開業日から約1年間、期間限定で無料となる。

スノーピーク グラウンズ 吉野ヶ里では、スノーピークに加え、東京と佐賀をベースに活動する設計事務所 ワークビジョンズと、佐賀総合建設会社 大洋建設が共同体を構成し、設計・建設・管理運営を担当。佐賀・吉野ヶ里エリアの価値を国内外へ広く発信し、地域の魅力および体験価値の向上を図る。

シンボルマークのモチーフは、「GROUNDS」という名から着想を得て、大地から採取した石を組み合わせた抽象的なかたちを表現。見る人に自由な解釈を促し、それぞれの感性で自然との関わりを感じ取れるようデザインに反映したという。

複合施設エリアには、スノーピーク直営店や地元ブランド鶏を楽しめるレストラン「みつせ鶏本舗」、「スターバックス」が出店するほか、佐賀県内の多様な地場産業が連携して誕生したローカルブランド「SAGA COLLECTIVE」が初の常設ブースを開設。また、「歴史×地域×野遊び」をテーマに「人と人がつながる交流拠点」を創出することを目的とした「野と歴史をつなぐライブラリー」を設ける。

スノーピーク直営店では、「歴史×地域×野遊び」というコンセプトや背景を重視し、佐賀県内の事業者や伝統工芸と連携したコラボ商品を開発。神埼市で約700年の歴史を持つ「尾崎人形」とコラボした「竪穴住居とリビングシェル」（3300円）や、有田焼のそばちょこ（5390円）、神埼市の菱を原料として使ったクラフトジン（7480円）、地元吉野ヶ里町の醸造所と連携したクラフトビール（858円）などを用意するほか、吉野ヶ里の歴史的背景をモチーフにグラフィックを配したTシャツ（3960〜4400円）や、限定カラーのスタッキングマグ（4840〜5500円）といった直営店限定デザインの自社製品も取り扱う。

◾️「スノーピーク グラウンズ 吉野ヶ里」

開業日：

複合施設エリア：2026年3月18日（水）※開業日は全店舗9:00オープンキャンプフィールド＆ヴィラ：2026年4月18日（土）※3月18日から宿泊予約を開始

所在地：佐賀県神埼市神埼町鶴612-1

営業時間：

・スノーピーク 直営店・野と歴史をつなぐライブラリー：

平日9:00〜18:00／土・日・祝：9:00〜19:00

・みつせ鶏本舗 GROUNDS 吉野ヶ里店：

平日11:00〜18:00（LO17:30）・土・日・祝：11:00〜21:00（LO20:30）

・スターバックス コーヒー 吉野ヶ里歴史公園店：

7:30〜21:00

定休日

・スノーピーク 吉野ヶ里 キャンプフィールド&ヴィラ：火曜定休

・スノーピーク直営店：吉野ヶ里歴史公園の営業日に準ずる

・野と歴史をつなぐライブラリー・みつせ鶏本舗 GROUNDS 吉野ヶ里店・スターバックス コーヒー 吉野ヶ里歴史公園店：吉野ヶ里歴史公園の営業日に準ずる

