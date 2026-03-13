イランがサッカーのW杯をボイコットする可能性が急速に高まってきた。米国とイスラエルによる攻撃で最高指導者ハメネイ師が殺害された中、ドンヤマリ・スポーツ・青年相が11日に国営放送で「この腐敗した政権（米国）が我々の指導者を暗殺したことを考えると、いかなる状況でも我々はW杯に参加することはできない」と参加見送りを明言した。

6月11日開幕のW杯は米国、メキシコ、カナダを舞台に史上初めて3カ国で開催。16会場のうち11を占め、イランの1次リーグ3試合の会場にもなる開催国の米国が、大会出場国に軍事力を行使する前代未聞の事態に「我々の子供たちは安全ではなく、そのような状況では参加できない。彼らの悪意ある行動で何千人もの国民が殺害された」などと主張した。

攻撃直後に「W杯を楽しみに待つことは難しい」と不参加に含みを持たせていたイラン・サッカー連盟のタジ会長も、さらに態度を硬化。女子アジア杯でイラン代表に対し、開催国オーストラリアと米国が亡命を働きかけたことに「もしW杯が同様に政治的であるならば、誰が自国の代表を米国に送るというのか？」と反発を強めた。最終的に6人がイランへの帰国を拒否した。

今回の発言がイラン側の最終決定になるのか定かではないが、スポーツ専門局ESPN（電子版）は独自情報として国際サッカー連盟（FIFA）は「イラン情勢の解決を待つ準備ができている」と報道。「4月30日のFIFA総会までに最終決定が下される可能性は低い」と指摘した。

FIFAのインファンティノ会長は10日に会談したトランプ米大統領が「イランを歓迎すると語った」と明かし、緊張緩和を演出。「今こそ人々を一つにするW杯のようなイベントが必要」と訴えたが、その翌日にイラン閣僚が爆弾発言だ。W杯の先行きが見通せない状況となっている。

《代替国はイラク有力も…》W杯で出場が決まっている国の辞退となれば、1950年ブラジル大会以来。この時は抽選前にスコットランドとトルコ、抽選後にフランスとインドが財政問題などで参加を見送った。イラン不参加の場合に代替国として有力視されるアジア予選9位イラクは今月31日の大陸間プレーオフ決勝（メキシコ）に勝てば自力で出場。その場合は10位UAEが候補とみられる。しかし、イラクは中東情勢緊迫化で米国での事前合宿を中止するなど準備が整わず、プレーオフ延期を求めるなど混乱に見舞われている。