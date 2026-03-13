24年天皇賞・春を制したテーオーロイヤル（牡8＝岡田、父リオンディーズ）が引退することが分かった。12日、管理する岡田師が発表した。今後は北海道浦河町のイーストスタッドで種牡馬入りする予定。

岡田師は「復帰へ向けて調整を進めていましたが、繋靱帯（けいじんたい）炎を再発していることが分かりました。年齢的な部分も考えてオーナー、牧場と相談して引退を決めました。あす（13日）退厩します」と明かした。

24年ダイヤモンドSで2度目の重賞制覇を飾り、続く阪神大賞典もV。1番人気に支持された天皇賞・春で鞍上の菱田とともに念願のG1タイトルを手にした。24年秋に左前脚の橈骨（とうこつ）を痛め、栗東で様子を見ながら調整していたが、繋靱帯炎を発症し治療に専念。1年以上の療養を経て先月5日に栗東に帰厩したが、復帰することはかなわなかった。

指揮官は「一番の思い出は天皇賞・春ですね。よく頑張ってくれました。（同牧場で繋養されている半兄の）メイショウハリオと2頭とも、いい子を出してくれると思います」とエールを送った。JRA通算18戦8勝（うち重賞4勝）。