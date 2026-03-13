鈴鹿央士、久しぶりの地上波ドラマ出演 高橋一生の右腕に「ちょっと緊張しています」
俳優・高橋一生が主演するテレビ朝日系ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（4月14日初回拡大SP 毎週火曜 後9：00）に俳優・鈴鹿央士が出演することが発表された。鈴鹿は、高橋演じる新興IT企業の社長・根尾光誠の右腕となる若きエリート役に挑む。
【写真】全然違う！一人二役を演じる高橋一生
高橋が演じる主人公・根尾光誠は、“時代のカリスマ”と称される新興IT企業の社長。超勝ち組だったが、何者かに階段で突き落とされる。転落死したはずだったが、なぜか病院で目覚めると、2012年の世界にさかのぼっており、光誠と瓜二つの姿をした全くの別の人間・野本英人に転生していたという設定。
人格も生活も真逆の人生を歩むことになった光誠は、この先に起こる“14年分の記憶”を武器に英人として生きながら、2026年に自分を殺した犯人を探し出すと決意。やがて、苦境に立つ庶民の立場で、富と名声を極めた上層階級と対決していくことに。
そんな光誠のもとIT企業「NEOXIS」の創業メンバーとして共に歩み、最年少役員ながらも役員として光誠が信頼を寄せているのが、鈴鹿演じる友野達樹だ。友野自身も光誠が掲げる「FOR THE PEOPLE」という理念に共感し、創業当時から尊敬していたが、いつしかIT業界のトップを目指すことを優先するようになった光誠に疑問を抱き始める。
■鈴鹿央士（友野達樹・役）コメント
――脚本を読まれた際の印象はいかがでしたか？
素直に「おもしろい」というのが最初の印象でした。転生して過去に戻って自分が苦しめた商店街の一員として生まれ変わったり、また誰が犯人なのかというサスペンスもあったり、何より僕は、転生したことを忘れてしまうくらい商店街の人たちのぬくもりみたいなものが感じられて、その人間模様がすごく素敵だなと思いました。いろんな要素がとてもうまく盛り込まれているんです。僕自身もまだ誰が犯人か知らないので、「誰なんだろう？」と考察しながら読んでいます。
――主演の高橋一生さんとのお芝居で楽しみにされていることはありますか？
いろいろな作品で拝見してきた方なので、「現場にどういらっしゃるのかな？」などお芝居の本番だけではなく、それ以外の時間も含めて高橋さんとご一緒できるということが、まず幸せなことだなと思っています。ずっと見てきた方と一緒にお芝居ができて、一緒に作品を作れるという嬉しさが強くて、わくわくしています。初めてご挨拶させていただいたときに、すごく優しいオーラが出ていたのですが、これから一生さんがどんな方か知っていけるのが楽しみです！
――鈴鹿さんが思う、今作の見どころはどこでしょうか。
監督とお話しした際に、「キャラクターの色や関係性の間には余白があるので、そこを埋めていくのはお任せします」とおっしゃっていました。脚本の時点で人の温かみやサスペンス、ミステリーといった要素がしっかりあるからこそ、その余白の部分を生きた人間が色づけしていくことでさらに魅力が詰め込める作品だと思いますし、絶対より一層おもしろくなると思います。本当に素敵なキャストの方々が集まっているので、先輩方がその余白をどう色づけしていくのか、放送を楽しみにしていてほしいです。
――最後に、放送を楽しみにされている視聴者の皆様へメッセージをお願いします。
「誰が犯人なのか」というこの作品の1つの核になる部分は、皆さんも見ながらぜひ推理していただきたいです。お茶の間で和気あいあいと見ることができるドラマだと思いますし、次の日の学校や職場で「昨日見たよ！」という話ができる、いい温かさとおもしろさがある作品だと思うので、いろんな人と共有しながら楽しんでいただきたいなと思います。僕自身は1年数ヶ月ぶりの地上波ドラマなので、ちょっと緊張していますが…頑張ります！
【写真】全然違う！一人二役を演じる高橋一生
高橋が演じる主人公・根尾光誠は、“時代のカリスマ”と称される新興IT企業の社長。超勝ち組だったが、何者かに階段で突き落とされる。転落死したはずだったが、なぜか病院で目覚めると、2012年の世界にさかのぼっており、光誠と瓜二つの姿をした全くの別の人間・野本英人に転生していたという設定。
そんな光誠のもとIT企業「NEOXIS」の創業メンバーとして共に歩み、最年少役員ながらも役員として光誠が信頼を寄せているのが、鈴鹿演じる友野達樹だ。友野自身も光誠が掲げる「FOR THE PEOPLE」という理念に共感し、創業当時から尊敬していたが、いつしかIT業界のトップを目指すことを優先するようになった光誠に疑問を抱き始める。
■鈴鹿央士（友野達樹・役）コメント
――脚本を読まれた際の印象はいかがでしたか？
素直に「おもしろい」というのが最初の印象でした。転生して過去に戻って自分が苦しめた商店街の一員として生まれ変わったり、また誰が犯人なのかというサスペンスもあったり、何より僕は、転生したことを忘れてしまうくらい商店街の人たちのぬくもりみたいなものが感じられて、その人間模様がすごく素敵だなと思いました。いろんな要素がとてもうまく盛り込まれているんです。僕自身もまだ誰が犯人か知らないので、「誰なんだろう？」と考察しながら読んでいます。
――主演の高橋一生さんとのお芝居で楽しみにされていることはありますか？
いろいろな作品で拝見してきた方なので、「現場にどういらっしゃるのかな？」などお芝居の本番だけではなく、それ以外の時間も含めて高橋さんとご一緒できるということが、まず幸せなことだなと思っています。ずっと見てきた方と一緒にお芝居ができて、一緒に作品を作れるという嬉しさが強くて、わくわくしています。初めてご挨拶させていただいたときに、すごく優しいオーラが出ていたのですが、これから一生さんがどんな方か知っていけるのが楽しみです！
――鈴鹿さんが思う、今作の見どころはどこでしょうか。
監督とお話しした際に、「キャラクターの色や関係性の間には余白があるので、そこを埋めていくのはお任せします」とおっしゃっていました。脚本の時点で人の温かみやサスペンス、ミステリーといった要素がしっかりあるからこそ、その余白の部分を生きた人間が色づけしていくことでさらに魅力が詰め込める作品だと思いますし、絶対より一層おもしろくなると思います。本当に素敵なキャストの方々が集まっているので、先輩方がその余白をどう色づけしていくのか、放送を楽しみにしていてほしいです。
――最後に、放送を楽しみにされている視聴者の皆様へメッセージをお願いします。
「誰が犯人なのか」というこの作品の1つの核になる部分は、皆さんも見ながらぜひ推理していただきたいです。お茶の間で和気あいあいと見ることができるドラマだと思いますし、次の日の学校や職場で「昨日見たよ！」という話ができる、いい温かさとおもしろさがある作品だと思うので、いろんな人と共有しながら楽しんでいただきたいなと思います。僕自身は1年数ヶ月ぶりの地上波ドラマなので、ちょっと緊張していますが…頑張ります！