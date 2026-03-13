「本当にわざと打たなかったのか」――批判殺到の“無気力三振” その真相を韓国25歳打者が告白「ノーコメント。少しだけ戸惑いはあった」【WBC】
韓国の運命を変えた打席に立ったムン・ボギョン(C)Getty Images
チームの“勝利”に徹した行動は、一部で称賛され、そしてまた一部からは猛烈な批判を浴びた。3月9日に東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のオーストラリア代表戦で、韓国代表の主砲ムン・ボギョンが奪われた三振は小さくない話題となった。
【動画】ウイニングボールを掴み、歓喜爆発の韓国代表ムン・ボギョンを見る
特殊な事情が生んだ難しい打席ではあった。そもそもこの試合にベスト8行きを懸けていた韓国は「失点を2点以内に抑える」かつ「5点差以上で勝利する」という極めて過酷な条件を同時に満たす必要があった。そうした中で9回表で7-2とリードを奪い、そのまま9回を終えなければいけないシチュエーションを迎えていた。
仮に追加点が入れば、すでに全試合を消化していた台湾代表が勝ち抜ける。そんな中で9回表の二死一塁で打席に入ったのが、ムン・ボギョンだった。すでに先制2ランを含む3安打4打点と大暴れをしていた25歳だが、長打が出れば8点目が入るという局面で迎えたこの打席は、棒立ち。あっさりと3球を見送って三振を喫したのである。
チームが課された条件を考えれば、必然の三振だった。しかし、ともすれば、無気力とも言える振る舞いに怒り心頭となったのは、台湾側だ。7-2で勝利した韓国の準々決勝ラウンド進出が決まると、ムン・ボギョンのインスタグラムにはファンから批判の声が殺到。「故意の三振なのか」「あまりにも醜い。スポーツマンシップはないのか」と罵詈雑言が浴びせられた。メッセージの中には容姿をいじる悪質な内容も目立った。
韓国国内でも「道を外れた人格攻撃にまで及ぶ台湾のファンこそ礼儀を失っている」（日刊紙『スポーツ京郷』）と問題視された騒動に発展した“無気力三振”。では、当人は周囲の喧騒に何を想っているのか。現地時間3月11日にニュース局『聯合ニュース』をはじめとする複数メディアの取材で、「本当にわざと打たなかったのか」と問われ、「ノーコメント」とニッコリ。その上で、自身に向けられる憎悪のコメントに冷静な意見を返している。
「もちろん少しだけ戸惑いはあった。でも、台湾のファンの立場になって考えると、（敗退に対する）残念な想いからそういう行動に出たんだと思う。だから自分はあくまで褒め言葉として受け止めようと思っている」
批判はされど、チームは次に駒を進めた。準々決勝の相手は強豪ドミニカ共和国。フアン・ソトやブラディミール・ゲレーロJr.、フェルナンド・タティスJr.など大物メジャーリーガーたちが居並ぶ最強軍団だ。それでも「韓国は十分に強い。どんな悪条件の中でも勝つ」と意気込んだムン・ボギョンは、「目標は決勝」と断言している。
真相は定かではない。それでも当人にとって賛否両論を生んだ三振に悔いはないようだ。
