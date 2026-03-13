◆オープン戦 ソフトバンク０―１巨人（１２日・みずほペイペイ）

競争を見極める勝負の遠征６試合が終了した。阿部慎之助監督（４６）は１４日の本拠地初戦となる日本ハム戦（東京Ｄ）で開幕を見据えたメンバーで臨みたいとの意向を示していた中で、リチャードが１１日に死球で左手骨折。全治１か月前後とみられ、２７日の開幕戦、阪神戦（東京Ｄ）の出場が厳しくなった。「他の選手にチャンスが回ってくるはずなのでね。それで（増田）陸も呼んでるし」とサバイバルの継続を明言した。

岡本がメジャー移籍し、貴重な長打力のある右打者として期待されていた状況でのアクシデント。代わりに１１日の２軍春季教育リーグ・ロッテ戦（ロッテ浦和）で４安打５打点の増田陸内野手（２５）がこの日、福岡に移動して１軍合流した。

一、三塁の争いは新たな局面を迎える。キャンプから一塁をダルベック、リチャード、荒巻で、三塁を坂本、リチャード、荒巻、石塚で競争してきた。オープン戦のスタメンは、一塁はリチャードとダルベックが４試合、荒巻が１試合、三塁は坂本、ダルベック、石塚が３試合ずつ。さまざまな布陣を模索している状況だ。

荒巻は小浜とともに１１日の試合前に２軍降格が決まり帰京。現状、１軍では一塁はダルベック、増田陸、三塁は坂本、ダルベック、石塚が候補に挙がる。「荒巻も帰ったけど、まだまだチャンスはある。開幕が全てじゃないんだけど、開幕１軍に残れる可能性はまだあるので。みんな諦めないでやってほしい」と状態の良い選手の起用を示唆した。

１１日は右翼の中山が途中から一塁に回った。外野は松本がコンディション面の不安で大事を取って３試合連続欠場中だが、キャベッジ、丸、佐々木、皆川らとの競争次第では、中山の一塁もゼロではない。「あと７試合あるので。そこで（１軍メンバーを）削っていこうかなと思います」。開幕まで２週間、まだ時間はある。（片岡 優帆）