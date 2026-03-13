「大相撲春場所・５日目」（１２日、エディオンアリーナ大阪）

平幕隆の勝が阿武剋を突き落とし、５連勝とした。師匠の湊川親方（元大関貴景勝）がテレビ解説を務める前で、新たな指導方針の成果を発揮した。勝ちっ放しは義ノ富士を寄り切った関脇高安と２人。横綱豊昇龍は美ノ海をすくい投げで退けて４勝目。綱とりの大関安青錦は藤ノ川を押し出して３勝目。大関琴桜は若隆景に寄り切られ、２敗目を喫した。

支度部屋でニッコリ笑顔を見せる姿は“おにぎりくん”の愛称そのものだ。隆の勝は「ちゃんと押せているし、足も出ている。調子がいいと感じている」と声を弾ませた。湊川親方がＮＨＫ解説を務めただけに「師匠の前で勝てて良かった」と、喜びもひとしおだった。

再出場の阿武剋を問題にしなかった。右のど輪と、左ハズ押しで上体を十分に起こしてから、いなして突き落とした。「立ち合い、前に出る圧力、自分の相撲が取れている」とうなずいた。

先代師匠である常盤山親方（元小結隆三杉）の定年に伴い、今場所から師匠が交代。場所前の稽古は午前１０時開始と遅くなった。ベテランは免除されることが多い基礎運動を、若い衆と一緒に敢行。場所に入ると栄養学に詳しい師匠の指導で炭水化物、卵を意識して摂取するよう変わった。

隆の勝は「睡眠が１時間半増えた。漠然と食べていた意識が変わった。睡眠も食事も合わさって、いい結果になっている」と効果を実感。炭水化物に関しては、米のほかに「ラーメンからパスタ、そばからうどんに切り替えている」と、細かいこだわりがある。

稽古中に若手に飛ばした２歳年下にあたる師匠の猛ゲキを「聞き逃さず自分に言われているつもりで」と学んでいる。自身に対しては「悔いなく気合を入れて相撲を取ってくれ」と声をかけられたという。

同部屋で新入幕を目指す十両若ノ勝も５連勝。「気合が入りますね」と相乗効果が生まれている。２０２４年名古屋場所では、敗れたものの優勝決定戦に進んだ３１歳の関脇経験者。若ノ勝の新入幕ととともに、自身の初優勝で師匠の門出を祝いたいところだろう。