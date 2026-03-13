◇教育リーグ 阪神4―3オリックス（2026年3月12日 SGL尼崎）

開幕1軍をくっきりと視界に捉えた。阪神・嶋村は教育リーグのオリックス戦（SGL）に「5番・捕手」で先発出場。初回の適時打を含む2安打1打点と猛アピールに成功した。

「今日は見方と間合いが良かったかなと思う。（1打席目は）変化球を2球続けられたけど、しっかり対応した」

名前がコールされると、ひときわ大きな声援に包まれた。初回2死二塁で迎えた1打席目。高めのカーブに反応して左翼への適時打を放つと、4回先頭の第2打席目も右前へ運んだ。前日11日に支配下契約を勝ち取ったばかり。新たな背番号85のユニホームは間に合わず、3桁の128番を背負いながら、昇格御礼ともいえる快音を飛ばし続けた。「見方が良かったから、芯に当たってくれてヒットになったかな」と満足そうに目を細めた。

地道な努力が実を結んだ。オフには四国・高知の先輩、高橋佑太郎氏に打撃フォームを教わり、右肩が下がりがちだった悪い癖を修正。練習前には、眼球を動かす筋肉「眼筋」を鍛えるビジョントレーニングを取り入れるなど、「だいぶ変わりました。やっている成果が出てるのかな」と手応えをつかんだ。

本職では村上とバッテリーを組み、5回1失点と好リード。期待の22歳は「もう全球種が一級品。すごい自分の勉強になりますし、経験にもなる」と目を輝かせた。平田2軍監督は「成長してる感じを受けるよ。大したもんだ」とうれしそうに目を細めた。支配下契約を勝ち取った先に見据えるのは、開幕1軍入り。次の目標へ、アピールを続けていく。（山手 あかり）