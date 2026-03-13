「春季教育リーグ、阪神４−３オリックス」（１２日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

右脚の肉離れで別メニュー調整中の阪神ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が、早ければ１７日から始まる２軍・オリックス３連戦（ＳＧＬ）で、プロ入り後初めて公式戦に出場する可能性が高まったことが１２日、分かった。この日、教育リーグ・オリックス戦に３戦連続でベンチ入り。藤川球児監督（４５）は開幕１軍の可能性について、否定も肯定もせず「日々動く」と慎重に状態を見極める考えだ。

慎重に、慎重を重ねてリハビリを続けてきた立石が、実戦でベールを脱ぐ時が近づいてきた。この日、ＳＧＬで行われた教育リーグ・オリックス戦では、３試合連続のベンチ入りで雰囲気を体感。試合後、平田２軍監督は１４、１５日の２軍・広島戦（由宇）に帯同させないことを明言した上で、今後の見通しを語った。

「土日の仕上がり次第になる。まだトレーナー管轄なのでね。でも、仕上がってきているのは間違いない。順調に段階を踏んできているよ」

再発防止を大前提に置きながら、３月に入って練習の強度は上がった。１月の新人合同自主トレ中に「右脚の肉離れ」を発症。２月のキャンプは別メニュー調整が続いた。それでも徐々に状態を上げ、今月５日にはファームの全体アップに合流。６日にはフリー打撃回りに初めて加わり、スライディングも解禁した。

この日の練習では三塁でノックを受けると、フリー打撃中は中堅で打球を追った。同期の谷端（２位＝日大）とキャッチボール後、シートノックにも参加。軽快な動きに故障箇所を気にする様子はない。同２軍監督が「順調に段階を踏んでいる。楽しみにしててよね」と期待感を持たせたように、トレーナー制限から外れるのも時間の問題だ。

シーズンインまで約２週間。藤川監督はドラ１の開幕１軍について「今日の現状（候補）にはいない。まだ打撃練習も一度も見ていません」と前置きした上で、「日々、動く。実力があれば、取り組みが良ければ、それが成果となって表れてくる。彼が作り上げてくれば、それが実力でしょうね」とも語った。万全の状態が整い、周囲を納得させる結果、内容があれば可能性を否定しない。

「進むスピードは個人の選手それぞれで違いますけど、意気込みも見えてはきていますしね。うまくいかなくても、前へ。それでも顔を上げて立ち向かう選手というのが伸びてくるし、そこに優劣がないというのはいつも言う通りですからね」

実力勝負の世界。そこには年齢も、ドラフト１位も育成もなく、監督は勝つために必要な選手を起用する。新入団選手の紹介があった８日・巨人とのオープン戦。ベンチで雰囲気を体感した立石は「一日でも早く、甲子園でプレーできるように頑張ります」と誓っていた。１、２軍の監督が口にした可能性。開幕１軍の道が少しずつ見えてきた。