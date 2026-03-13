阪神は１４日のマツダスタジアムで行われる広島戦からビジターが４試合続く。開幕がゴールじゃなく、また作り上げていく」と藤川球児監督。以下は主な一問一答。

◇ ◇

−広島、千葉のビジター４試合。選手の見極めなど次の段階に入るか。

「いや特にないですね。広島でファームが開幕しますしその後、ＳＧＬでもゲームが続く。全てを使って。開幕がゴールじゃなく、また作り上げていくので。見極めとかそういうものはない。一年をかけてですね」

−若い選手は開幕１軍を目標にしている。

「年齢は関係ないかもしれません、その部分に関しては。どの選手もそうだろうし、何歳でも現役の間は年齢は関係ない。若い選手だから、年齢を重ねてるから、外国人選手だからというのはないと思いますね。みんな同じ気持ちで、常に磨き続けていく。その姿を見せてもらっています。監督の仕事はその選手たちを活躍させてあげることより、『勝たせる』ということもあります」

−１４日からは広島で親子ゲームがある。

「親子はもうやめたいですね（笑）。親子とか手伝いという表現」

−１軍クラスの投手が由宇で投げることも。

「どうですかね。もうすぐペナントレースがありますから、みなさんに予想は任せます。タイガースを勝たせるための、うまくいくための動きをしないといけないところですから。では！」