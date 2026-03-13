「第3回ネクストスター東日本」が12日、船橋競馬場で行われた。6番人気のメイクセンスが直線で鮮やかに抜け出して快勝。重賞初制覇を飾った。

単勝オッズが拮抗（きっこう）する混戦ムードも終わってみればメイクセンスの強さだけが光った。道中は先頭集団から少し離れた4番手のイン。4コーナーで内ラチ沿いを上昇すると、直線入り口で瞬時に先頭に躍り出る。直線半ばで外から迫ってきたアトレーヴフェイスを突き放すと、最後はデンテブリランテの追い込みを1馬身差で抑えた。「調教で乗ってくれている浜田（達也）君から状態はいいと聞いていたので自信を持って乗った。抜け出すのが早いかなと思ったが、よく頑張ってくれた。思ったよりスタートで出てくれたのが大きかった」。本田重が強気の運び。デビューから7戦連続でコンビを組んだ相棒に重賞タイトルをプレゼントした。

川島一師は「スタートが良すぎて、外に出せない中、ジョッキーがよくさばいてくれた。最後もよく伸びてくれた」と鞍上を称賛。次走は未定だが、船橋の名門厩舎から誕生したスター候補が重賞戦線を引っ張っていく。

◇メイクセンス 父ミスターメロディ 母レッジョエミリア（母の父エイシンヒカリ） 牡3歳 船橋・川島正一厩舎 馬主・金蘭兄弟 生産者・北海道日高町のナカノファーム 戦績7戦4勝 総獲得賞金2682万5000円。