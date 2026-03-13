【経済指標】

＊米貿易収支（1月）21:30

結果 -545億ドル

予想 -660億ドル 前回 -729億ドル（-703億ドルから修正）



＊米住宅着工件数（1月）21:30

結果 147.8万件

予想 134.1万件 前回 138.7万件（140.4万件から修正）



＊建設許可件数（1月）21:30

結果 137.6万件

予想 141.0万件 前回 145.5万件



＊米新規失業保険申請件数（3月7日週）21:30

結果 21.3万人

予想 21.5万人 前回 21.4万人（21.3万人から修正）



【発言・ニュース】

＊米３０年債入札結果

最高落札利回り 4.871％（WI：4.878％）

応札倍率 2.45倍（前回：2.66倍）



＊トランプ大統領

・イランの核兵器保有と脅威を阻止することが原油価格よりも遥かに重要。

・米国は圧倒的に世界最大の産油国。

・原油価格が上がれば、われわれは多大な利益を得る。



＊ベッセント財務長官

・ホルムズ海峡で可能になり次第、米海軍が船舶を護衛すると考えている

・実際のところ現在もタンカーは通過している。

・イランのタンカーや、中国船籍のタンカーも通過していると見られる。

・従って、イランが海峡に機雷を敷設していないことは分かっている。



＊米エネルギー省のライト長官

・米海軍が今月末までにホルムズ海峡でタンカー護衛を開始できる可能性はかなり高い。

・ただし、現時点で開始できる準備が整っていない。



＊モジタバ師声明

・ホルムズ海峡は引き続き閉鎖されるべきだ。

・学校攻撃への報復を断念することはしない。

・われわれは近隣諸国との友好を信じる。

・イランは基地のみを標的とし、今後も継続する。

・地域諸国は米軍基地を閉鎖すべきだ。

・イランは敵から賠償金を徴収する。

・地域民兵組織の支援に謝意。

・戦争が続けば他の戦線が開かれる。

