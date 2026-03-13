◆オープン戦 ソフトバンク０―１巨人（１２日・みずほペイペイ）

巨人のドラフト３位左腕・山城京平投手（２２）＝亜大＝が先発し、強打のソフトバンク打線を相手に５回３安打無失点の快投を披露。開幕ローテ入りを猛アピールした。

＊ ＊ ＊

山城は上げた右足を、投げる時に、もう一度、内側に入れてから投じる。腕の位置もスリークオーターより若干下で、体より少し遅れて出てくる。打者からすれば球が見えにくく、タイミングが取りづらい。なかなかいないタイプの左腕だね。スピードは１５０キロを超えなくても山川や栗原らが、真っすぐに差し込まれたのは、そのためだよ。

ただドラ１の竹丸に比べて、スピードが物足りない。沈むツーシームが武器だが、縦に落ちるのではなく横に動く。スライダーとともに横の変化しかないことも足りない部分。ストレートの制球を含めた精度も、まだ十分とは言えない。

それでも５回を３安打無失点。この日のようなピッチングなら先発で十分、通用する力は持っている。他の先発候補がふがいない内容が続くようなら開幕のローテにも入ってくるだろう。

首脳陣としても使いたいだろうね。５回まで投げれば救援陣はしっかりしているから、２つ３つなら勝てると思う。でも将来、ずっと２ケタ勝てる投手になってもらうには、もう少しだけ我慢して、いろんな経験を積ませたい、と俺は思うんだけどな。（スポーツ報知評論家・堀内 恒夫）