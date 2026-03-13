タレントの松本明子（59）が12日放送の日本テレビ系「見取り図の間取り図ミステリー」（木曜後10・00）に出演し、実家じまいについて語った。

松本はお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春とともに岐阜県の築100年の古民家に住む夫婦を取材。

敷地400坪の家を、前所有者が自治体や地域団体に譲渡した「寄付物件」のため28万円で手に入れたとし、番組では空き家を持っていると、固定資産税や管理の手間、費用がかかるため、寄付物件として譲渡するケースが増えていると説明。古民家に住む夫婦も、使わなくなった家財道具の処分代28万円を支払って購入したという。

松本は「空き家って大変で。私も四国の実家なんですけど、手放すまでに25年間、空き家の維持管理をしたんです」と明かした。

「固定資産税、光熱費、雑草駆除、庭木の剪定、火災保険…。込々もろもろで1800万円」と明かした。それを聞いたお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春は「1800万！か〜〜〜！そりゃ寄付するわ」と驚きの声。

松本の実家は香川にあり、両親が他界して自身が27歳の時から空き家状態だったが、18年に実家じまいを決行。以前、松本は「最後は自治体でやっている通称空き家バンクにお申し込んで、待ってたらご縁があって。70代のご夫婦で老後、香川に戻って住みたいと。気に入ってくださった」といい、なんとか実家じまいが完了したことを語っていた。