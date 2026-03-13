最後までチームに声援を送ったアタランタのサポーター。(C)Getty Images

写真拡大

　３月10日に行われたチャンピオンズリーグのラウンド16第１レグで、イタリアの強豪アタランタは、ホームでドイツ王者バイエルンに１−６と大敗を喫した。

　開始12分に先制され、前半に３点を奪われると、後半にも３失点。アディショナルタイムに１点を返すのがやっとだった。

　イタリア紙『Gazzetta dello Sport』紙は、SNS上で、チームに対して批判の声が殺到していると紹介しつつ、「驚きなのは、１−６とテニスのようなスコアで敗れたにもかかわらず、90分を通じてブーイングがまったくなかったことだ」と報じた。
 
「イタリアサッカーにとって悲劇的な夜だったが、イタリアサッカーの応援の仕方にとっては良い兆しだった。試合後もチャントと拍手。ゴール裏スタンドの前で、チームはサポーターから鼓舞された。このような振る舞いを前に、チームはほとんど感動しているようだった」

　もちろん、チームの落胆は計り知れない。だが、サポーターに励まされた彼らが、シーズンの残りでどのような戦いを見せるか注目だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」