「悲劇的な夜」にまさか！１−６で惨敗したイタリア強豪、“異例の光景”に現地感嘆「テニスのようなスコアで敗れたにもかかわらず…」
３月10日に行われたチャンピオンズリーグのラウンド16第１レグで、イタリアの強豪アタランタは、ホームでドイツ王者バイエルンに１−６と大敗を喫した。
開始12分に先制され、前半に３点を奪われると、後半にも３失点。アディショナルタイムに１点を返すのがやっとだった。
イタリア紙『Gazzetta dello Sport』紙は、SNS上で、チームに対して批判の声が殺到していると紹介しつつ、「驚きなのは、１−６とテニスのようなスコアで敗れたにもかかわらず、90分を通じてブーイングがまったくなかったことだ」と報じた。
「イタリアサッカーにとって悲劇的な夜だったが、イタリアサッカーの応援の仕方にとっては良い兆しだった。試合後もチャントと拍手。ゴール裏スタンドの前で、チームはサポーターから鼓舞された。このような振る舞いを前に、チームはほとんど感動しているようだった」
もちろん、チームの落胆は計り知れない。だが、サポーターに励まされた彼らが、シーズンの残りでどのような戦いを見せるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
