第９８回選抜高校野球大会は１９日、甲子園球場で開幕する。

春の聖地で躍進を期す注目校を紹介する。

歓喜から一転、絶望も経験した昨夏の王者、沖縄尚学が「夏春連覇」に挑む。チームの中心にいるのが最速１５０キロ左腕、末吉良丞（りょうすけ）（３年）だ。

２月下旬、野球部のグラウンド。３０メートルほど離れた相手とのキャッチボールでも、しなやかなフォームから切れのある速球を投げ込んでいた。冬場もブルペンに入って武器の速球に磨きをかけ、「球の強さが出てきたという実感がある」と手応えをつかんでいる。

同学年の右腕、新垣有絃（ゆいと）との二枚看板で昨夏の甲子園を制した。末吉は当時の２年生として唯一、高校日本代表に選ばれ、昨年９月のＵ―１８（１８歳以下）ワールドカップに出場。米国との決勝で先発するなど、緊張感のある場面でのマウンドも任された。

昨秋の九州大会は準々決勝敗退

「疲れが出て、出力が上がらなかった」。昨秋は登板機会を抑える中で九州大会は準々決勝で神村学園（鹿児島）に敗れた。九州からの選抜大会への出場枠は４。ベスト８にとどまり、甲子園への望みはほぼ絶たれたかに見えた。

九州大会を制した九州国際大付（福岡）が昨年１１月の明治神宮大会で優勝。九州からの出場が１枠増え、切符が舞い込んだ。「せっかくもらったチャンス。自分たちにしかできない夏春連覇を目指そう」（山川大雅主将）と選手らの気持ちは定まった。

夏春連覇を達成したのはこれまで４校のみ。１９８２年夏、８３年春を制した池田（徳島）が最後だ。メンバーが入れ替わることも影響してか、春夏連覇の７校（大阪桐蔭が２回で計８回）よりも少ない。昨秋に振るわなかった打撃を踏まえ、比嘉公也監督は「現実的ではない」としつつも、「末吉、新垣を中心に守り勝つ野球で一つでも多く勝ちたい」と語る。

昨秋チームに十分貢献できなかった末吉は、快投を見せて挽回したいところだ。「点を取られなければ負けない。ピンチでも三振をとって流れを持ってくる投球をしたい」。前に飛ばされない速球を目指してきた世代屈指の好投手が不調を乗り越え、春に力強く腕を振る。（学年は新学年、渡辺直樹）