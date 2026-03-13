イランが原油輸送の大動脈であるホルムズ海峡を事実上封鎖し、世界経済に甚大な打撃を与える恐れが強まっている。

日米などの先進７か国（Ｇ７）が主導して、多くの国が石油の備蓄放出で合意したのは、切迫した危機感の表れだろう。

米国・イスラエルとイランの軍事衝突が長期化すれば、エネルギーの安定供給は回復できない。双方が早期に攻撃を停止し、交渉による解決を図るよう、国際社会が一致して働きかけるべきだ。

国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の加盟３２か国は、備蓄する石油について、過去最大の合計４億バレルを協調放出することで合意した。

高市首相はＩＥＡの発表に先立ち、備蓄の放出方針を表明した。日本単独の国家備蓄の放出は１９７８年の制度創設後初となる。

日本の原油輸入は９割以上がホルムズ海峡経由のため封鎖が続くと、今月下旬以降、大幅に輸入が減少する見通しとなっている。

協調放出が確実な中で首相が先行して備蓄放出を表明したのは、原油市場の早期安定への期待の切実さを示す狙いからだろう。

日本の石油備蓄は、国家備蓄と民間備蓄、産油国との共同備蓄で計２５４日分ある。今回は４５日分、約８０００万バレルの放出を見込んでいる。１６日にも実施する。

ホルムズ海峡の情勢は深刻だ。イランは、タイ企業の貨物船が警告を無視したため攻撃したと発表した。商船三井も、軍事衝突によるものかどうかは不明ながら、コンテナ船の損傷を確認した。

イランは長期戦に持ち込み、国際的な停戦圧力を強める狙いがあるとみられる。世界の経済を人質に取った蛮行は許されない。

イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は、海峡の通過にはイランの許可が必須、との方針を表明した。到底容認できない動きだ。

さらに機雷の敷設を始めたとも伝えられている。事態をエスカレートさせるばかりでは国際社会で孤立を深めるだけだ。

備蓄放出の発表後も軍事衝突の長期化懸念で、代表的指標の米原油先物価格は１バレル＝９０ドル台をつけるなど高止まりしている。当面はホルムズ海峡の自由な航行を、どう取り戻すかが大きな課題だ。

Ｇ７はオンラインの首脳会議で、航行の自由の回復に向けて、協力することで一致した。安全保障上の条件が整った場合に船舶の警護を行う可能性を検討する。

日本政府も各国と緊密に意思疎通を図りながら、今後の対応策を考えていく必要がある。