日本を代表するカリスマ経営者の蹉（さ）跌（てつ）、ということになるのだろう。

急成長を続けてきた経営の下で、驚くべき不正会計が横行していた。

モーター大手ニデックは、多くの拠点で会計処理に多数の不正があったとする第三者委員会の調査報告書を公表した。

生産を続けた製品が、売れる見込みが乏しくなったにもかかわらず、評価損を計上しなかった。利益をかさ上げするために費用計上も先延ばししたという。

必要な減損損失は２５００億円規模になるというから、あまりにも巨額だ。監査法人に対して虚偽の説明や、証拠書類の隠（いん）蔽（ぺい）も行っていた。投資家からの信頼は失墜したと言わざるを得ない。

不正は有価証券報告書の虚偽記載に当たる可能性もある。第三者委は調査を徹底すべきである。

名誉会長の永守重信氏が職を辞し、創業メンバーの会長ら幹部４人も辞任したのは当然だ。

ニデックの前身である日本電産は永守氏が１９７３年に創業した。日本経済が低成長の時代に入り、企業経営も守りに回る中で、積極的な企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）で高い成長を実現し、カリスマ経営者として名をはせた。

第三者委は、永守氏が今回の不正を主導した事実はないとしたが「最も責めを負うべき」と結論づけた。永守氏の下で不正会計の横行を許していたことは問題だ。

調査報告書は、成長を果敢に求め続けた「永守イズム」の圧力を指摘した。永守氏の数々の苛烈な言葉も記されている。

「どいつもこいつもやる気なしの無責任野郎ばかり揃（そろ）いやがって」「恥を知るべきだ」などと厳しく叱（しっ）責（せき）し、目標を達成できない役員を追い込んでいった。

それが、事業部門や子会社の幹部などに連鎖し、数字を作るために会計の不正を広げていた。永守氏は、第三者委の指摘を重く受け止める必要がある。

ニデックの売上高は２０１４年度に創業以来の目標だった１兆円を、２２年度には２兆円を、次々に超えた。急成長を遂げる中で、監査等委員会や社外取締役などがチェック機能を果たせなかった。

企業の規模に見合った統治体制の整備が、全く追いついていなかったのではないか。

日本で企業統治改革が本格化したのは１５年である。その後も東芝や日産自動車など大手の問題が後を絶たない。形だけの統治改革には意味がないということを経営者は肝に銘じなければならない。