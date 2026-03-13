岩手、宮城、福島県の３地裁が、管内で起こされた東日本大震災に関連する７９件の裁判記録を永久に残す「特別保存」に認定したことがわかった。

震災の教訓を検証し、災害の備えになることが期待されるが、このうち１７件は認定前に保存期間が過ぎて記録の一部が廃棄された。専門家は「できるだけ多くの記録を残し、利活用の利便性も高める必要がある」としている。（東北総局 徳山喜翔、林航平）

３地裁が特別保存に認定したのは計４０５件（盛岡５１件、仙台２８２件、福島７２件）で、震災関連は約２割にあたる７９件（盛岡１１件、仙台３１件、福島３７件）。うち６６件の認定時期は最高裁が新規則を施行した２０２４年１月以降だった。読売新聞が今年１月末時点の件数を調べた。

認定されたのは、▽津波で職員が犠牲になった岩手県大槌町の旧役場庁舎解体工事差し止め請求訴訟▽児童・教職員計８４人が犠牲になった宮城県石巻市立大川小を巡る津波訴訟▽東京電力福島第一原発事故による避難者らの集団訴訟――など。判決文や法廷でのやりとりが記載された調書、遺族らの意見陳述書などが１審の裁判所に保管された。

ただ、対象外になると、準備書面や意見陳述書などは原則５年間の保管後に廃棄される。私立ふじ幼稚園（宮城県山元町）の園児６人の遺族が園側に損害賠償を求めた訴訟など１７件は、認定前に意見陳述書といった記録が廃棄された。

裁判記録の保存に詳しい元青山学院大教授の塚原英治弁護士は「裁判記録には被災者の生の声や具体的な事実が詰まっており、災害の検証や備えに役立つ」と指摘。裁判所に公文書管理の専門家を配置する必要もあるとし、「資料を安心して増やせる環境を整える予算措置も求められる」とする。

「遺族の思いも生かして」

「震災の教訓が継承され、忘れられないことにつながってほしい」。宮城県山元町の常磐山元自動車学校で教習中だった長女・薫さん（当時１８歳）を津波で亡くし、学校側を訴えた早坂由里子さん（６２）はそう願う。

姉妹のいない早坂さんにとって、第２子の薫さんは待望の女の子だった。おそろいの靴を履いたり、一緒に服を選んだり。高校進学後、どんどんきれいになる娘がうれしかった。

あの日の午前、入社式で着るコートを一緒に買った後、午後１時頃に学校の送迎バスに合わせてＪＲ亘理駅前まで見送った。短パンにタイツ姿の娘に「その格好で寒くないの？」と声をかけた。「大丈夫、寒くない」「気をつけてね」。それが最後の会話になった。

薫さんら１８〜１９歳の教習生２５人は地震後、教官の指示で学校に待機。約１時間後にバス４台に分乗するなどし、それぞれの自宅方面に向かう途中で津波に襲われた。

遺体安置所で薫さんと再会したのは１０日後。変わり果てた姿が信じられなかったが、高校の卒業式に兄から贈られた靴が添えられているのを見て崩れ落ちた。

遺族は１１年１０月、運営会社などを相手取り、損害賠償を求めて仙台地裁に提訴。バスの経路を再現したＤＶＤを提出し、津波を逃れた教習生の証言も集めた。

地裁は１５年１月、消防車の呼びかけで津波の襲来は予見できたとして学校側に賠償を命じる判決を言い渡し、１６年５月に仙台高裁で和解が成立した。裁判では学校側が地震・津波の避難マニュアルを作成していなかった事実も明かされた。

地裁は２１年に特別保存に認定。「経営者の責任が示されれば全国の経営者に防災マニュアルの必要性を訴え、危機管理意識を高められる」との意見陳述書などの記録はファイル１２冊分になった。早坂さんは「判決文では分からない遺族の思いも含め、命を預かる人に生かしてほしい」と訴える。

◆特別保存＝歴史的意義のある裁判記録を永久保存する仕組み。神戸市で１９９７年に起きた連続児童殺傷事件など、重要な少年事件や民事裁判の記録が廃棄されていたことが判明した。最高裁は２０２４年１月、裁判記録を「国民共有の財産」として後世に引き継ぐことを目的とする新規則を施行した。裁判所に申請すれば誰でも閲覧できる。