［東日本大震災１５年］双葉とともに＜１＞

東京電力福島第一原発事故で避難指示が出された福島県内の１１市町村のうち、双葉町は最も遅い２０２２年８月に住民の帰還が始まった。

居住人口は事故前の２・８％の約２００人にとどまるが、町内の産業団地には製造業や大型ホテルなどが進出し、大手スーパーも開業した。進出企業のトップらに、経営戦略や将来の展望について聞いた。

――双葉町が町有地にスーパーの建物を整備し、イオン東北に貸し出す公設民営方式で、昨年８月に「イオン双葉店」がオープンした。

様々な自治体から「地元で撤退したスーパーの代わりに出店してほしい」と要望を受けるが、出店は投資であり、それだけの理由で店は出せない。

１９年には福島県浪江町にも出店した。浪江町、双葉町とは意見を交わす中で、「住民が戻るために、どうしてもスーパーが必要だ」という強い意志を感じた。地域をどう発展させていくか、行政と地域の将来像を話し合って信頼関係を築かなければいけない。町の構想を聞き、我々が店を出せば、将来的に人口が増えていくだろうという確信を持てたから出店を決断した。

我々は被災地の復興を支援する立場というよりも、行政や住民と持続可能な地域を一緒につくっていくパートナーの意識を持っている。

――居住人口が少ない中で店を運営していく工夫は。

住民だけを見ればまだ少ないものの、原発関連の作業員や町役場の職員、町内に進出した企業関係者の利用も当然見込んで出店している。双葉店では、バックヤードの調理スペースを設けず、刺し身や総菜、弁当などは浪江店で作って配送している。従業員の派遣も可能で、これにより大幅なコスト削減を実現し、出店が可能になった面もある。売り上げは非公表だが、予定していた数字は取れている。

大型店に比べて品数は少ないが、住民の要望を聞きながら食料品や医薬品などをそろえている。インターネット販売や他店からの商品の取り寄せにも対応しており、買えないものはない。

――町内には２８年４月、認定こども園を併設した小中一貫の義務教育学校ができる。町の将来像をどう考えているのか。

移住者などが増えれば、住民の生活スタイルが変化するかもしれない。学校ができて子どもを持つ若い世代も増えていくだろう。そうなればスーパーだけでなく、エンターテインメントも必要になってくる。

イオングループは映画館やゲームセンター、１００円ショップ、ホームセンターなど多様な業態がある。変化する町と並走しながら、そうした業態の出店判断もできる。コミュニティーの再建に、一緒に最後まで取り組みたい。（聞き手・福島支局 山本純哉）

東北６県で１８０店舗展開

イオン東北（秋田市）は２０２０年３月の設立で、東北６県で約１８０店舗を展開している。福島県内の原発周辺では１６年に広野町、１９年に浪江町、２５年に双葉町の３か所で出店。双葉店では、食料品や日用品など約４５００品目を取り扱っている。